A cura della Redazione

Due giornate all’insegna della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli hanno segnato il Venerdì e il Sabato Santo a Torre Annunziata, grazie all’impegno del consigliere comunale Salvatore Monaco, esponente del Movimento 5 Stelle, insieme agli amici Ugo Sobra e Mauro Iovane.

Il Venerdì mattina Monaco ha fatto visita al Centro Educativo “EMERA” della Casa Famiglia Salesiana, dove, insieme ai ragazzi dell’oratorio, ha condiviso momenti di gioia e partecipazione. Ad accoglierlo don Vito e i suoi collaboratori, ai quali è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto sul territorio. In questa occasione sono state donate uova di cioccolato, regalando ai giovani presenti un momento di serenità.

Le iniziative sono proseguite il Sabato Santo con una visita al reparto di pediatria dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Qui, insieme alla dottoressa Daniele Coppola e al personale sanitario, il consigliere ha contribuito alla distribuzione di uova pasquali e giocattoli ai bambini ricoverati, offrendo un segnale concreto di vicinanza alle famiglie.

Un impegno che nasce da motivazioni profonde e che si lega al ricordo di Rosario Iannucci, presidente dell’associazione A.I.C.O.V.I.S., recentemente scomparso. “Il suo esempio continua a guidarci – sottolinea Monaco – e rappresenta uno stimolo a portare avanti, ogni anno, iniziative di solidarietà in occasione dell’Epifania e della Pasqua”.

Un ringraziamento è stato infine rivolto a tutte le persone e alle realtà che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative, dimostrando come la solidarietà possa tradursi in gesti concreti.

“Queste giornate dimostrano che la solidarietà è un valore reale – conclude Monaco – capace di portare luce e speranza soprattutto a chi vive momenti di difficoltà. Continuerò a portare avanti questo impegno non solo come rappresentante istituzionale, ma soprattutto come cittadino vicino ai più fragili”.

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