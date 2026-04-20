A cura della Redazione

Si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 10.00 nel piazzale esterno del Tribunale l’iniziativa “Radici di legalità, futuro condiviso”, promossa dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con il Tribunale oplontino.

Nel piazzale esterno del Palazzo di Giustizia saranno piantumate alberi, piante ed essenze arboree. Parteciperanno all’iniziativa gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado della città. Saranno presenti la Presidente del Tribunale Giovanna Ceppaluni, il Procuratore Capo Nunzio Fragliasso e il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.