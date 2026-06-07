Torre Annunziata, gli studenti portano l'arte nei vicoli della Provolera

Nuovo volto per il quartiere Provolera di Torre Annunziata grazie a un progetto che unisce arte, scuola e partecipazione civica. Venerdì 5 giugno ha preso ufficialmente il via “Arte nei Vicoli della Provolera”, un'iniziativa che punta a valorizzare il quartiere attraverso installazioni artistiche realizzate dagli studenti del liceo De Chirico.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il quartiere Provolera e gli alunni dell'istituto oplontino, guidati dal professor Aurelio Talpa. Le opere consistono in pannelli e manufatti in ceramica dipinti dai ragazzi con soggetti artistici e tematici che saranno collocati nei caratteristici vicoletti della zona.

L'obiettivo è quello di trasformare gli spazi urbani in luoghi di bellezza e creatività, offrendo ai residenti e ai visitatori un percorso artistico permanente capace di arricchire il quartiere e contribuire a rafforzarne l'identità.

Le installazioni potranno essere ammirate quotidianamente dai cittadini, diventando un simbolo concreto del contributo che i giovani possono offrire alla riqualificazione del territorio attraverso l'arte e la cultura.

L'iniziativa è stata finanziata grazie al ricavato della vendita delle shopper realizzate dalle alunne dell'indirizzo Moda dell'istituto Marconi nell'ambito del progetto “Una shopper per il quartiere Provolera”, creando così una virtuosa collaborazione tra diversi istituti scolastici del territorio.

Soddisfatta la presidente del quartiere Provolera, Rosaria Langella, che ha voluto ringraziare tutti i protagonisti dell'iniziativa.

«Grazie di cuore a questa bellissima sinergia che continuerà a lavorare insieme. Un ringraziamento va agli studenti del liceo De Chirico, alla dirigente scolastica, ai docenti che hanno collaborato e un grazie speciale al professor Aurelio Talpa, autentico motore creativo del progetto», ha dichiarato.

“Arte nei Vicoli della Provolera” rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra scuole, associazioni e cittadini possa generare percorsi di rigenerazione urbana capaci di rendere più accoglienti e vivibili gli spazi della città.