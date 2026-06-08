Torre Annunziata, il quartiere Provolera protagonista della “Lunga Notte delle Chiese”

A cura della Redazione

Per la prima volta il quartiere Provolera di Torre Annunziata ha partecipato alla manifestazione nazionale “La Lunga Notte delle Chiese”, trasformando una serata dedicata alla spiritualità in un momento di condivisione, arte e cultura che ha coinvolto residenti, volontari e fedeli.

L'iniziativa ha preso il via presso il Santuario dello Spirito Santo, dove la comunità locale e i volontari del progetto RI-BELLO hanno accolto i partecipanti in un clima di grande emozione. Particolarmente apprezzato il momento musicale affidato al tenore Francesco Amatruda e all'organista Giovanni Cavallaro, che hanno accompagnato la presentazione della scultura dedicata a San Francesco realizzata dall'artista Paola Manfredi.

L'evento è poi proseguito tra i vicoli della Provolera con la presentazione dell'icona di San Francesco su pietra lavica, donata dalla ceramista Maria Paola Attademo. Un momento suggestivo arricchito dalla lettura di poesie del Santo di Assisi da parte di alcune bambine del quartiere e dalle musiche medievali eseguite da Gerardo Oliva.

La serata itinerante si è conclusa nella Basilica della Madonna della Neve con la benedizione finale di don Paolino Franzese.

«Per noi è stata una prima edizione molto significativa e stiamo già lavorando alla prossima», ha dichiarato Rosaria Langella, presidente del quartiere Provolera. L'evento è stato promosso e organizzato dall'associazione culturale Favole e Cioccolato insieme ad Alessandra Iozzino e Maria Paola Attademo, con il contributo di artisti, musicisti e volontari che hanno reso possibile una serata capace di unire fede, arte e partecipazione comunitaria.