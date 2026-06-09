TORRE ANNUNZIATA, RIDUZIONE TARI 2025: LA GRADUATORIA PER 255 BENEFICIARI
Torre Annunziata, riduzione Tari 2025: la graduatoria per 255 beneficiari
L'elenco è consultabile direttamente qui. Riduzioni dal 20 al 40%
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A cura della Redazione
E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria relativa alle agevolazioni per la riduzione TARI 2025 del Comune di Torre Annunziata. Le riduzioni della tassa interessano 255 contribuenti così suddivisi: 79 contribuenti (40% di riduzione), 74 contribuenti (30%) e 102 contribuenti (20%).
E possibile consultare direttamente la graduatoria consultando i codici identificativi delle pratiche sottostanti.
Riduzione del 40%
TRZT-93CTRE
TRZT-G6Z9ZS
TRZT-SGE2RN
TRZT-QMSDZD
TRZT-1CFM6Z
TRZT-65S23D
TRZT-NED68P
TRZT-2FMD5F
TRZT-PFFDRD
TRZT-326G2Z
TRZT-FENZZS
TRZT-RZBBDB
TRZT-Z2BQPB
TRZT-C7CN75
TRZT-1G4AMT
TRZT-7GP7BZ
TRZT-SNHZF6
TRZT-DDQPDE
TRZT-GMC2F1
TRZT-A531S3
TRZT-MGBN5B
TRZT-75QBB3
TRZT-M2QN4A
TRZT-EDF4R4
TRZT-849Q93
TRZT-HD621M
TRZT-F9R676
TRZT-RC545R
TRZT-E6H494
TRZT-ST58T1
TRZT-RRTNR7
TRZT-AN6PAH
TRZT-RZRCS4
TRZT-635S1E
TRZT-BSA53G
TRZT-SNC8Q7
TRZT-111RMA
TRZT-84D524
TRZT-H8EQ48
TRZT-39AEGR
TRZT-QP12QH
TRZT-CDRBF1
TRZT-MC5D9S
TRZT-9PRT41
TRZT-QNFP4N
TRZT-R7HRZE
TRZT-FEE1GM
TRZT-4BER9S
TRZT-3H7556
TRZT-E47SGG
TRZT-GDHFAZ
TRZT-PRFHMD
TRZT-AMDF65
TRZT-F8P1B7
TRZT-B7ME2S
TRZT-TCTS4T
TRZT-27ZD2E
TRZT-QAR35T
TRZT-Q11H78
TRZT-15TDQR
TRZT-3QZ8H6
TRZT-DE6NH4
TRZT-35M4SD
TRZT-NT22P4
TRZT-3ETBNE
TRZT-D2F3T5
TRZT-EF79GQ
TRZT-4BZE8Z
TRZT-AE8BBP
TRZT-ZBMRB2
TRZT-1DSNGT
TRZT-GB6PCC
TRZT-48TGZN
TRZT-5AGGRT
TRZT-3T613H
TRZT-R23RA6
TRZT-E7G1A9
TRZT-F2HNC2
TRZT-59A3BF
Riduzione del 30%
TRZT-F281P5
TRZT-7CBDC9
TRZT-R72T17
TRZT-M8DC3H
TRZT-27D8MT
TRZT-ZTEENP
TRZT-3P14TR
TRZT-G9NF5Z
TRZT-EGCDG3
TRZT-SGEFRS
TRZT-297H7T
TRZT-GPPATF
TRZT-NSFGG2
TRZT-7NEC3R
TRZT-DG3Z61
TRZT-HEFMGN
TRZT-D2MQNQ
TRZT-EBADBG
TRZT-35N8NG
TRZT-4MP4PT
TRZT-7S46S5
TRZT-RP3HGC
TRZT-PSTQ65
TRZT-NN5H95
TRZT-75H4NC
TRZT-TR7711
TRZT-C2ZZ81
TRZT-T9AE28
TRZT-AT78G4
TRZT-S89HDA
TRZT-QQRB9G
TRZT-NSZRQG
TRZT-732HAH
TRZT-1GQM2B
TRZT-6RFZEG
TRZT-ZGT8PS
TRZT-RM6615
TRZT-HS6R4S
TRZT-EBQNTZ
TRZT-QCTS77
TRZT-9DS538
TRZT-1FCPC1
TRZT-6M8N4S
TRZT-Q8F7SH
TRZT-S1MN66
TRZT-BR1EFE
TRZT-GAF2P9
TRZT-5RNE9N
TRZT-37A56C
TRZT-TNA4D7
TRZT-459QMH
TRZT-SZB2R9
TRZT-9HQ9PS
TRZT-ETDSSD
TRZT-B77B5E
TRZT-FDSCDE
TRZT-1M3Z2E
TRZT-P92A22
TRZT-ERP3TG
TRZT-7FS4CD
TRZT-18967T
TRZT-PBZSE4
TRZT-P9H913
TRZT-F8G71P
TRZT-7A67G6
TRZT-RME3SQ
TRZT-TT9N2C
TRZT-PP98NE
TRZT-6BMA5R
TRZT-Z1QDZD
TRZT-6M5H11
TRZT-48B9H6
TRZT-6CE5B2
TRZT-C5P914
Riduzione del 20%
TRZT-QGA4QH
TRZT-47426E
TRZT-MZ11RG
TRZT-5FSRS3
TRZT-68PC7S
TRZT-NBQCG8
TRZT-ET6D21
TRZT-S2FEAE
TRZT-25ZGFS
TRZT-T7H71S
TRZT-26G4HR
TRZT-QTZNG6
TRZT-3DP4PE
TRZT-P2T9GM
TRZT-QB74TQ
TRZT-QG5TT5
TRZT-5CGA5S
TRZT-TMPH2H
TRZT-DZA429
TRZT-4A87NP
TRZT-4Z44FP
TRZT-3T7FS6
TRZT-1F94TZ
TRZT-MBQC8T
TRZT-Q8D99N
TRZT-M9418A
TRZT-2AC69C
TRZT-E64P5
TRZT-54SZ7N
TRZT-CHDGRZ
TRZT-4B6S2T
TRZT-NAC92N
TRZT-GHFSNT
TRZT-A3P4DP
TRZT-DF8THZ
TRZT-T4PE4P
TRZT-D2E6NT
TRZT-9Q6A3T
TRZT-Z52N16
TRZT-NDMBMQ
TRZT-BCQPRS
TRZT-SPQFCM
TRZT-PACN41
TRZT-A8SHBN
TRZT-2RS26Q
TRZT-E44ME7
TRZT-C2T4N7
TRZT-S6P1SD
TRZT-FM9NE7
TRZT-ERDC9F
TRZT-ZH4MB4
TRZT-385P2D
TRZT-GHNESC
TRZT-TCRN94
TRZT-DGTH41
TRZT-6B5M3B
TRZT-EECF2N
TRZT-NF9DBG
TRZT-R8FFAQ
TRZT-FMASQE
TRZT-BTR4RC
TRZT-DRE6A6
TRZT-MM9H42
TRZT-Q96ESR
TRZT-BTRNS3
TRZT-E218GP
TRZT-86GT1D
TRZT-NAE9G7
TRZT-SMP4QQ
TRZT-DEABEN
TRZT-P8RSD7
TRZT-5AHS24
TRZT-TP2TQ9
TRZT-88T2RH
TRZT-P4NAA3
TRZT-N9P4ZM
TRZT-3PRE9Z
TRZT-PREF3M
TRZT-QF3749
TRZT-QDZARP
TRZT-53RF72
TRZT-22TZGH
TRZT-5MEM1G
TRZT-Z7D2P9
TRZT-23FAG3
TRZT-N48MN1
TRZT-GRQZTH
TRZT-9G185M
TRZT-3EDHZB
TRZT-2TQ4HN
TRZT-CFGBNQ
TRZT-4B98DP
TRZT-2R8E3T
TRZT-ER2CS9
TRZT-3RE1M9
TRZT-6E41AD
TRZT-8H8GF8
TRZT-PT28NE
TRZT-936B2M
TRZT-HENAFN
TRZT-RS9EC3
TRZT-8DE7QM
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