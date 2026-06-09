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Torre Annunziata, riduzione Tari 2025: la graduatoria per 255 beneficiari

Torre Annunziata, riduzione Tari 2025: la graduatoria per 255 beneficiari

L'elenco è consultabile direttamente qui. Riduzioni dal 20 al 40%

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria relativa alle agevolazioni per la riduzione TARI 2025 del Comune di Torre Annunziata. Le riduzioni della tassa interessano 255 contribuenti così suddivisi: 79 contribuenti (40% di riduzione), 74 contribuenti (30%) e 102 contribuenti (20%).

E possibile consultare direttamente la graduatoria consultando i codici identificativi delle pratiche sottostanti.

Riduzione del 40%

TRZT-93CTRE

TRZT-G6Z9ZS

TRZT-SGE2RN

TRZT-QMSDZD

TRZT-1CFM6Z

TRZT-65S23D

TRZT-NED68P

TRZT-2FMD5F

TRZT-PFFDRD

TRZT-326G2Z

TRZT-FENZZS

TRZT-RZBBDB

TRZT-Z2BQPB

TRZT-C7CN75

TRZT-1G4AMT

TRZT-7GP7BZ

TRZT-SNHZF6

TRZT-DDQPDE

TRZT-GMC2F1

TRZT-A531S3

TRZT-MGBN5B

TRZT-75QBB3

TRZT-M2QN4A

TRZT-EDF4R4

TRZT-849Q93

TRZT-HD621M

TRZT-F9R676

TRZT-RC545R

TRZT-E6H494

TRZT-ST58T1

TRZT-RRTNR7

TRZT-AN6PAH

TRZT-RZRCS4

TRZT-635S1E

TRZT-BSA53G

TRZT-SNC8Q7

TRZT-111RMA

TRZT-84D524

TRZT-H8EQ48

TRZT-39AEGR

TRZT-QP12QH

TRZT-CDRBF1

TRZT-MC5D9S

TRZT-9PRT41

TRZT-QNFP4N

TRZT-R7HRZE

TRZT-FEE1GM

TRZT-4BER9S

TRZT-3H7556

TRZT-E47SGG

TRZT-GDHFAZ

TRZT-PRFHMD

TRZT-AMDF65

TRZT-F8P1B7

TRZT-B7ME2S

TRZT-TCTS4T

TRZT-27ZD2E

TRZT-QAR35T

TRZT-Q11H78

TRZT-15TDQR

TRZT-3QZ8H6

TRZT-DE6NH4

TRZT-35M4SD

TRZT-NT22P4

TRZT-3ETBNE

TRZT-D2F3T5

TRZT-EF79GQ

TRZT-4BZE8Z

TRZT-AE8BBP

TRZT-ZBMRB2

TRZT-1DSNGT

TRZT-GB6PCC

TRZT-48TGZN

TRZT-5AGGRT

TRZT-3T613H

TRZT-R23RA6

TRZT-E7G1A9

TRZT-F2HNC2

TRZT-59A3BF

Riduzione del 30%

TRZT-F281P5

TRZT-7CBDC9

TRZT-R72T17

TRZT-M8DC3H

TRZT-27D8MT

TRZT-ZTEENP

TRZT-3P14TR

TRZT-G9NF5Z

TRZT-EGCDG3

TRZT-SGEFRS

TRZT-297H7T

TRZT-GPPATF

TRZT-NSFGG2

TRZT-7NEC3R

TRZT-DG3Z61

TRZT-HEFMGN

TRZT-D2MQNQ

TRZT-EBADBG

TRZT-35N8NG

TRZT-4MP4PT

TRZT-7S46S5

TRZT-RP3HGC

TRZT-PSTQ65

TRZT-NN5H95

TRZT-75H4NC

TRZT-TR7711

TRZT-C2ZZ81

TRZT-T9AE28

TRZT-AT78G4

TRZT-S89HDA

TRZT-QQRB9G

TRZT-NSZRQG

TRZT-732HAH

TRZT-1GQM2B

TRZT-6RFZEG

TRZT-ZGT8PS

TRZT-RM6615

TRZT-HS6R4S

TRZT-EBQNTZ

TRZT-QCTS77

TRZT-9DS538

TRZT-1FCPC1

TRZT-6M8N4S

TRZT-Q8F7SH

TRZT-S1MN66

TRZT-BR1EFE

TRZT-GAF2P9

TRZT-5RNE9N

TRZT-37A56C

TRZT-TNA4D7

TRZT-459QMH

TRZT-SZB2R9

TRZT-9HQ9PS

TRZT-ETDSSD

TRZT-B77B5E

TRZT-FDSCDE

TRZT-1M3Z2E

TRZT-P92A22

TRZT-ERP3TG

TRZT-7FS4CD

TRZT-18967T

TRZT-PBZSE4

TRZT-P9H913

TRZT-F8G71P

TRZT-7A67G6

TRZT-RME3SQ

TRZT-TT9N2C

TRZT-PP98NE

TRZT-6BMA5R

TRZT-Z1QDZD

TRZT-6M5H11

TRZT-48B9H6

TRZT-6CE5B2

TRZT-C5P914

Riduzione del 20%

TRZT-QGA4QH

TRZT-47426E

TRZT-MZ11RG

TRZT-5FSRS3

TRZT-68PC7S

TRZT-NBQCG8

TRZT-ET6D21

TRZT-S2FEAE

TRZT-25ZGFS

TRZT-T7H71S

TRZT-26G4HR

TRZT-QTZNG6

TRZT-3DP4PE

TRZT-P2T9GM

TRZT-QB74TQ

TRZT-QG5TT5

TRZT-5CGA5S

TRZT-TMPH2H

TRZT-DZA429

TRZT-4A87NP

TRZT-4Z44FP

TRZT-3T7FS6

TRZT-1F94TZ

TRZT-MBQC8T

TRZT-Q8D99N

TRZT-M9418A

TRZT-2AC69C

TRZT-E64P5

TRZT-54SZ7N

TRZT-CHDGRZ

TRZT-4B6S2T

TRZT-NAC92N

TRZT-GHFSNT

TRZT-A3P4DP

TRZT-DF8THZ

TRZT-T4PE4P

TRZT-D2E6NT

TRZT-9Q6A3T

TRZT-Z52N16

TRZT-NDMBMQ

TRZT-BCQPRS

TRZT-SPQFCM

TRZT-PACN41

TRZT-A8SHBN

TRZT-2RS26Q

TRZT-E44ME7

TRZT-C2T4N7

TRZT-S6P1SD

TRZT-FM9NE7

TRZT-ERDC9F

TRZT-ZH4MB4

TRZT-385P2D

TRZT-GHNESC

TRZT-TCRN94

TRZT-DGTH41

TRZT-6B5M3B

TRZT-EECF2N

TRZT-NF9DBG

TRZT-R8FFAQ

TRZT-FMASQE

TRZT-BTR4RC

TRZT-DRE6A6

TRZT-MM9H42

TRZT-Q96ESR

TRZT-BTRNS3

TRZT-E218GP

TRZT-86GT1D

TRZT-NAE9G7

TRZT-SMP4QQ

TRZT-DEABEN

TRZT-P8RSD7

TRZT-5AHS24

TRZT-TP2TQ9

TRZT-88T2RH

TRZT-P4NAA3

TRZT-N9P4ZM

TRZT-3PRE9Z

TRZT-PREF3M

TRZT-QF3749

TRZT-QDZARP

TRZT-53RF72

TRZT-22TZGH

TRZT-5MEM1G

TRZT-Z7D2P9

TRZT-23FAG3

TRZT-N48MN1

TRZT-GRQZTH

TRZT-9G185M

TRZT-3EDHZB

TRZT-2TQ4HN

TRZT-CFGBNQ

TRZT-4B98DP

TRZT-2R8E3T

TRZT-ER2CS9

TRZT-3RE1M9

TRZT-6E41AD

TRZT-8H8GF8

TRZT-PT28NE

TRZT-936B2M

TRZT-HENAFN

TRZT-RS9EC3

TRZT-8DE7QM
 
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