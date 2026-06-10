Torre Annunziata, Luigi torna a casa dopo il coma: la vittoria della speranza e della solidarietà

Ci sono storie che sembrano destinate a fermarsi nel dolore e che invece riescono a trovare la forza di ripartire. Quella di Luigi Guadagno è una di queste.

Dopo oltre un anno e mezzo di sofferenza, cure e speranze mai abbandonate, il giovane oplontino torna finalmente a casa. Un traguardo che fino a pochi mesi fa appariva quasi impossibile e che oggi rappresenta una vittoria per la sua famiglia e per un'intera comunità che non ha mai smesso di sostenerlo.

La sua vita cambiò drammaticamente il 22 agosto 2024, quando il suo scooter fu travolto da un'auto in via Settetermini. L'impatto fu devastante. Luigi, che all'epoca non aveva ancora compiuto 18 anni, sopravvisse per miracolo ma riportò gravissime lesioni. Dopo un delicato intervento chirurgico al cervello, precipitò in coma, lasciando familiari e amici sospesi tra paura e speranza.

Di fronte a una situazione così complessa, la famiglia decise di non arrendersi. Attraverso una raccolta fondi che coinvolse centinaia di cittadini, associazioni e attività commerciali del territorio, fu possibile raccogliere le risorse necessarie per offrirgli una possibilità in più. Alla mobilitazione parteciparono oltre 1.300 donatori, permettendo a Luigi di accedere a un percorso terapeutico in una clinica specializzata in Austria.

Fu l'inizio di una lunga battaglia. Per circa dieci mesi il giovane ha affrontato cure intensive e un delicato percorso riabilitativo, sostenuto dall'affetto dei suoi cari e dalla vicinanza di una città intera. Proprio durante questo percorso arrivò la notizia che tutti aspettavano: Luigi si risvegliò dal coma, riaccendendo la speranza di chi non aveva mai smesso di credere nel suo recupero.

Successivamente è stato trasferito in una struttura specializzata italiana per proseguire la riabilitazione. Le sue condizioni restano complesse e il cammino verso la piena guarigione è ancora lungo, ma il ritorno a casa rappresenta un passo enorme, forse il più importante, verso una nuova vita.

Domani sera il quartiere Penniniello si stringerà attorno a lui con una fiaccolata organizzata da parenti, amici e cittadini. Sarà il momento per riabbracciare Luigi e celebrare una storia che parla di coraggio, amore e solidarietà. Perché il suo ritorno non è soltanto quello di un ragazzo nella propria casa, ma il simbolo di una speranza che, nonostante tutto, non si è mai spenta.