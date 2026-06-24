Maxi-guasto TIM, internet torna gradualmente alla normalità a Torre Annunziata

Dopo oltre quarantotto ore di connessioni lente, linee telefoniche fuori uso e disagi diffusi, dal tardo pomeriggio di oggi internet e telefonia stanno tornando progressivamente a funzionare a Torre Annunziata e in diversi comuni dell'area vesuviana.

Il ripristino del servizio rappresenta una buona notizia per cittadini, professionisti e attività commerciali che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio blackout delle comunicazioni. Resta però una domanda alla quale, al momento, nessuno ha fornito una risposta ufficiale: cosa è realmente accaduto alla rete?

Due giorni di disagi

I problemi erano iniziati nella giornata di lunedì 22 giugno, quando numerosi utenti avevano segnalato rallentamenti della connessione e frequenti interruzioni del servizio. Con il passare delle ore la situazione era peggiorata, fino a lasciare molte utenze senza internet e, in alcuni casi, anche senza linea telefonica.

Le segnalazioni più numerose hanno riguardato clienti TIM, ma non sono mancati disagi riferiti anche da utenti di altri operatori, alimentando il sospetto che il problema potesse interessare infrastrutture condivise o nodi strategici della rete.

Attività e cittadini in difficoltà

Il guasto ha avuto ripercussioni significative sulla vita quotidiana. Numerosi professionisti hanno incontrato difficoltà nel lavorare da remoto, mentre attività commerciali e negozi hanno segnalato problemi nei pagamenti elettronici e nella gestione dei servizi online.

In un territorio dove gran parte delle attività dipende dalla connessione internet, anche poche ore di interruzione possono creare notevoli difficoltà. Per questo motivo il protrarsi del disservizio ha generato crescente preoccupazione e malcontento tra gli utenti.

Nessuna spiegazione ufficiale

Nonostante l'ampiezza del problema e il numero delle persone coinvolte, TIM non ha diffuso alcun comunicato ufficiale per spiegare l'origine del guasto né per chiarire quali interventi siano stati effettuati per risolverlo.

Nei giorni scorsi si sono rincorse diverse ipotesi, dai problemi agli apparati di rete fino a possibili criticità legate all'alimentazione elettrica o alle alte temperature che stanno interessando la Campania. Si tratta però soltanto di supposizioni, mai confermate ufficialmente.

La rete torna alla normalità

Nelle ultime ore la situazione è progressivamente migliorata e molti utenti hanno registrato il ritorno a livelli di navigazione quasi normali sia per le connessioni domestiche sia per i collegamenti professionali.

Il ritorno alla piena operatività rappresenta certamente una notizia positiva, ma lascia aperto il tema della comunicazione verso gli utenti. Dopo oltre due giorni di disagi, cittadini e imprese attendono ancora di conoscere le cause di un guasto che ha interessato un'ampia porzione del territorio vesuviano e che ha messo in evidenza quanto la connettività sia ormai un servizio essenziale per la vita quotidiana e per l'economia locale.

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