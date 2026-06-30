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Maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alle 20: attesi temporali

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alle 20: attesi temporali

Possibili allagamenti, frane e disagi alla circolazione

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, 30 giugno, sull'intero territorio regionale.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale, sono attesi rovesci e temporali a carattere improvviso, localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e da un'elevata incertezza previsionale, rendendo possibili precipitazioni intense concentrate in brevi intervalli di tempo.

Ai temporali potranno associarsi grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, con il rischio di danni a coperture, strutture esposte e alberature.

L'avviso, trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), richiama inoltre l'attenzione sul rischio idrogeologico connesso alle precipitazioni. Tra i principali effetti attesi figurano allagamenti di strade e sottopassi, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, oltre a possibili cadute di massi e fenomeni franosi nelle aree più vulnerabili.

La Protezione Civile raccomanda alle amministrazioni comunali di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza per prevenire e mitigare gli effetti del maltempo. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte all'azione del vento, al fine di ridurre i rischi per la popolazione.

 

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