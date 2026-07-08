Torre Annunziata, rifiuti, cresce la protesta dei lavoratori: «Personale e mezzi insufficienti»

A cura della Redazione

Si intensifica la protesta dei lavoratori impegnati nei servizi di igiene urbana. L'assemblea convocata dalla UILTrasporti Campania presso il cantiere di Torre Annunziata ha registrato una massiccia partecipazione, segnale, secondo il sindacato, del crescente malcontento tra gli operatori.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate le principali criticità che interessano il servizio e, al termine del confronto, i lavoratori hanno deciso all'unanimità di rafforzare lo stato di agitazione, chiedendo interventi immediati da parte dell'azienda.

Al centro delle contestazioni c'è il Piano Industriale, giudicato non adeguato rispetto alle reali esigenze operative. Tra i problemi evidenziati figurano la carenza di personale, le difficoltà legate all'avvio dei nuovi servizi e le criticità nella gestione delle attività dedicate al verde pubblico e alle spiagge.

La UILTrasporti denuncia inoltre un organico insufficiente, carichi di lavoro sempre più gravosi e una dotazione di automezzi ritenuta inadeguata. Proprio la mancanza di mezzi avrebbe costretto, in alcune zone, ad anticipare gli orari di servizio nel tentativo di garantire la copertura delle attività previste.

Il sindacato punta il dito anche contro il Piano del fabbisogno del personale, che, a suo avviso, non rispecchia le reali necessità organizzative. Le maggiori difficoltà si registrerebbero nelle giornate dedicate alla raccolta contemporanea di più frazioni differenziate, con ripercussioni sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità del servizio e sulle condizioni operative degli addetti.

«È inaccettabile – sottolinea la UILTrasporti Campania – che, mentre i lavoratori operano tra carenze di personale, mezzi insufficienti e carichi di lavoro ormai insostenibili, ai cittadini venga richiesto il pagamento integrale della tariffa. Tra questi cittadini ci sono anche gli stessi lavoratori, che subiscono così una doppia penalizzazione».

Alla luce di quanto emerso dall'assemblea, il sindacato chiede l'apertura di un confronto urgente sul Piano Industriale, sul Piano del fabbisogno del personale, sulla dotazione degli automezzi e sull'organizzazione complessiva dei servizi.

La UILTrasporti Campania conclude ribadendo che, in assenza di risposte concrete, proseguirà la mobilitazione con tutte le iniziative sindacali ritenute necessarie per tutelare i lavoratori e migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook