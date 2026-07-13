Torre Annunziata, in distribuzione i pacchi alimentari: ecco date, orari e luogo di consegna

Nuova distribuzione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie meno abbienti di Torre Annunziata. Il Comune ha reso noto il calendario delle consegne relative al prossimo appuntamento, indicando giorni, orari e sede dove i beneficiari potranno ritirare il proprio pacco.
La distribuzione si svolgerà secondo il seguente programma:
- Domenica 20 luglio, dalle ore 12 alle ore 18;
- Lunedì 21 luglio, dalle ore 9 alle ore 18.
La consegna dei pacchi alimentari avverrà presso il plesso scolastico di via Pascoli 4, a Torre Annunziata.
L'iniziativa rientra tra le attività di sostegno rivolte ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, con l'obiettivo di garantire un aiuto concreto attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, gli interessati possono contattare gli uffici comunali, negli orari di apertura, ai numeri 081 5358617 e 081 5358309.
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