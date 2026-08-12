Torre Annunziata diventa più “smart”: individuati 13 siti per le panchine multimediali

A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara ad accogliere le “Panchine Smart”, impianti multimediali interattivi destinati a offrire servizi e informazioni a cittadini e turisti. Sono 13 i siti e gli assi viari individuati dal Comune nei quali saranno effettuati i sopralluoghi tecnici necessari a stabilire le collocazioni definitive.

L'iniziativa rientra nel progetto “MoniSarno” promosso dall'Ente Parco, che nell'aprile scorso aveva approvato l'avviso pubblico per la selezione degli operatori economici e, con una successiva determina del 30 giugno, ha affidato la fornitura degli impianti tecnologici.

Un aspetto rilevante riguarda i costi: installazione e attivazione saranno completamente gratuite per il Comune di Torre Annunziata, senza oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Cosa sono le Panchine Smart

Non si tratterà di semplici elementi di arredo urbano. Gli impianti saranno dotati di tecnologie a basso impatto ambientale, con ricarica fotovoltaica, allaccio elettrico, connessione Wi-Fi e display attraverso i quali diffondere informazioni istituzionali e turistiche.

L'obiettivo è quindi duplice: migliorare la fruibilità di alcuni degli spazi pubblici più frequentati e utilizzare la tecnologia per fornire nuovi servizi, soprattutto nelle aree di maggiore interesse turistico e culturale.

L'Ente Parco ha chiesto all'Amministrazione comunale di individuare, insieme alla ditta incaricata, le posizioni ritenute più idonee sulla base di tre criteri principali: visibilità turistica, utilità pubblica e valorizzazione urbana.

Dalla Darsena agli Scavi di Oplontis: i 13 luoghi individuati

L'Ufficio Decoro Urbano del Comune ha esaminato la proposta sotto il profilo dell'arredo, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici.

A seguito delle intese tra la Direzione Lavori Pubblici e l'Ente Parco, sono stati individuati 13 luoghi sui quali concentrare i sopralluoghi tecnici: Darsena, nell'area portuale e della passeggiata; Lungomare, altezza Lido Mappatella, zona ad alta affluenza soprattutto durante la stagione balneare; Villa Comunale, principale parco pubblico cittadino; Villa del Parnaso, area di interesse storico-culturale e punto panoramico; Piazza Imbriani, nel cuore del centro cittadino; Via Sepolcri, in prossimità dell'area archeologica degli Scavi di Oplontis; Piazza Monsignor Orlando, spazio pubblico e luogo di aggregazione; Piazza Ernesto Cesaro, importante snodo della viabilità urbana; Via Tagliamonte, uno degli assi commerciali della città; Via Caravelli, zona residenziale caratterizzata anche dalla presenza di plessi scolastici; Via Alfani, altro asse cittadino a vocazione commerciale; Corso Vittorio Emanuele III, storico asse viario del centro; sede comunale di via Schiti, lato teatro, polo amministrativo e di erogazione dei servizi.

L'individuazione di questi punti non equivale ancora necessariamente alla collocazione definitiva delle panchine: saranno infatti i sopralluoghi congiunti con l'Ente Parco e la ditta esecutrice a verificare la concreta fattibilità tecnica delle installazioni.

Arredo urbano, turismo e servizi digitali

Particolarmente significativa è la scelta di comprendere nella proposta luoghi molto diversi tra loro. Accanto alle zone maggiormente frequentate dai residenti, come piazze e strade commerciali, figurano infatti alcuni dei punti con maggiore potenzialità turistica: Darsena, Lungomare, Villa del Parnaso e area degli Scavi di Oplontis.

Proprio qui i display informativi potrebbero assumere una funzione ulteriore, offrendo ai visitatori indicazioni sui luoghi da raggiungere, sul patrimonio storico e archeologico della città e sui servizi disponibili.

Secondo gli uffici comunali, il progetto si inserisce nelle politiche di valorizzazione del patrimonio urbano, sostenibilità ambientale e digitalizzazione dei servizi destinati a cittadini e turisti.

Il prossimo passaggio sarà rappresentato dai sopralluoghi tecnici. Solo successivamente sarà possibile conoscere quali dei 13 siti saranno effettivamente scelti e quante Panchine Smart verranno installate a Torre Annunziata.

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