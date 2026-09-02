Antonella Capone è la neo presidente di Antinoo Arcigay Napoli

A cura della Redazione

Si è svolto presso “Casa Arci” il Congresso ordinario di Antinoo Arcigay Napoli per il rinnovo delle cariche sociali, a conclusione del mandato in scadenza naturale dopo 4 anni del presidente Antonello Sannino. Antonella Capone è stata eletta all’unanimità come nuova presidente. Ad affiancarla ci saranno Daniele Giunta (vicepresidente), Ettore Massera (confermato tesoriere) e Claudio Finelli (segretario); completano il consiglio direttivo Rosa Rubino, Viviana Rizzo e Luciano Correale. Il Collegio dei Garanti sarà composto da Alessia Schisano, Laura Chiarolanza e Stefania Benedini, mentre revisore dei conti sarà Roberta Barbieri.

«Il nostro cammino parte dalla piena continuità politica e operativa con lo straordinario lavoro svolto dal presidente e dal direttivo uscenti, a tutela e difesa di Antinoo Arcigay Napoli, patrimonio per la città e il Paese», dichiara la neoeletta presidente Capone. «È fondamentale ridare centralità alla visibilità lesbica, troppo spesso schiacciata ed emarginata nelle visioni attuali del movimento LGBTQIA+ nazionale». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per Capone è un ritorno in Antinoo, l’associazione dove ha mosso i primi passi già negli anni 90, quando era ancora ArciGay e ArciLesbica Napoli. Storica attivista, ha militato prima in Arcilesbica e poi in ALFI, ricoprendo più volte la carica di presidente dell’associazione lesbica Le Maree di Napoli e di portavoce del Napoli Pride.

Come evidenziato nel programma, la nuova dirigenza rivendica una forte e consolidata autonomia politica associativa, territoriale e nazionale. L’impegno è a difesa della libertà e per il ritorno a essere un vero movimento di liberazione, a tutela dei diritti inviolabili dell’individuo e senza subalternità.