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Pompei, lavori per il nuovo hub ferroviario: treni cancellati e bus sostitutivi per tre weekend

Pompei, lavori per il nuovo hub ferroviario: treni cancellati e bus sostitutivi per tre weekend

Modifiche alla circolazione il 12-13 e 26-27 settembre e il 10-11 ottobre. Coinvolti Frecciarossa e Regionali, collegamenti alternativi tra Napoli, Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Salerno.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Modifiche alla circolazione ferroviaria per tre weekend tra settembre e ottobre a causa dei lavori di manutenzione propedeutici alla realizzazione del nuovo hub ferroviario di Pompei.

Gli interventi sono programmati nei fine settimana del 12 e 13 settembre, 26 e 27 settembre e 10 e 11 ottobre e comporteranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per diversi collegamenti.

Frecciarossa, cancellata la tratta Napoli-Pompei

I Frecciarossa 9693 e 9568, che effettuano rispettivamente i collegamenti Roma Termini-Napoli-Pompei e Pompei-Napoli-Firenze Santa Maria Novella, nelle giornate del 13 e 27 settembre e dell'11 ottobre saranno cancellati nella tratta tra Napoli e Pompei.

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In coincidenza con i Frecciarossa sarà attivato un servizio FrecciaLink tra Napoli Afragola e Pompei Scavi, in entrambe le direzioni. I posti sui FrecciaLink potranno essere acquistati esclusivamente in connessione con i treni Frecciarossa.

Regionali, modifiche tra Napoli, Torre Annunziata e Salerno

Le variazioni interesseranno anche il trasporto regionale. Tutti i treni del Regionale di Trenitalia sulla tratta Napoli Campi Flegrei-Salerno partiranno da Torre Annunziata Centrale.

Alcuni convogli della tratta Napoli Centrale-Salerno-Sapri subiranno invece modifiche di orario o deviazioni.

Per limitare i disagi saranno attivati bus sostitutivi sulle tratte Napoli Centrale-Nocera Inferiore, Torre Annunziata Centrale-Nocera Inferiore e Torre Annunziata Centrale-Salerno.

Possibili tempi di viaggio più lunghi

Trenitalia avverte che, in presenza dei collegamenti sostitutivi su gomma, i tempi di percorrenza potrebbero aumentare, anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, il numero dei posti disponibili sui bus potrebbe essere inferiore rispetto a quello garantito normalmente dai treni.

Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto delle biciclette né degli animali, fatta eccezione per i cani guida.

Come informarsi prima di partire

I canali di vendita sono già aggiornati con le modifiche previste. Trenitalia invita i passeggeri a verificare il proprio viaggio prima della partenza attraverso la sezione Infomobilità del sito e dell'App Trenitalia, il call center gratuito 800 89 20 21 oppure rivolgendosi al personale nelle stazioni, dove è previsto un presidio rafforzato.

Informazioni e aggiornamenti saranno inviati anche attraverso sms, e-mail e notifiche sull'App Trenitalia. Per i viaggiatori del Regionale è inoltre disponibile il servizio di notifiche Smart Caring.

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