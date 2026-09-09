YMA-latte

Torre Annunziata da scoprire: 45 luoghi nella nuova mappa digitale dell'Ecomuseo

Torre Annunziata da scoprire: 45 luoghi nella nuova mappa digitale dell'Ecomuseo

Dall’archeologia al mare, dalle chiese agli antichi opifici: il progetto della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” per riscoprire il patrimonio e la memoria cittadina.

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Quarantacinque luoghi per raccontare Torre Annunziata, la sua storia e un patrimonio che va ben oltre i siti più conosciuti. È la nuova Mappa Turistica dell’Ecomuseo Oplontis, realizzata dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” APS nell’ambito del progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città.

Uno strumento digitale e interattivo che punta a trasformare il territorio in un vero e proprio museo diffuso, mettendo in relazione archeologia, storia, cultura, paesaggio, tradizioni, attività produttive e memoria della comunità.

Dall’archeologia alla tradizione produttiva

Sono 45 i punti di interesse attualmente presenti nella mappa, suddivisi in diverse categorie. Si spazia dai beni archeologici alle chiese, dal patrimonio ambientale e paesaggistico alle testimonianze dell'epoca borbonica, fino alle antiche attività produttive, alle strade e ai quartieri storici.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Spazio anche al patrimonio immateriale, alle memorie e ai personaggi che nel corso del tempo hanno contribuito a costruire l'identità di Torre Annunziata.

Un percorso che comprende anche il rapporto della città con il mare, la tradizione dell’arte bianca, gli antichi opifici e quelle realtà meno note che rappresentano tasselli importanti della storia oplontina.

Una mappa da consultare con smartphone e computer

La piattaforma è stata progettata per essere utilizzata facilmente sia da smartphone sia da computer. È possibile esplorare i singoli punti di interesse, effettuare ricerche, scegliere le categorie, consultare le schede informative e accedere ai contenuti multimediali.

La funzione di navigazione consente inoltre di raggiungere direttamente i luoghi selezionati, permettendo a cittadini e turisti di costruire itinerari personalizzati alla scoperta della città.

«Abbiamo voluto realizzare qualcosa che andasse oltre la semplice cartografia – spiega Luigi Scognamiglio, presidente della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” APS –. La nostra idea è raccontare Torre Annunziata attraverso i suoi luoghi, le sue persone, le sue tradizioni e la sua memoria. Ogni punto della mappa rappresenta un tassello della nostra identità».

Una concezione che è alla base dello stesso Ecomuseo: «Non è un museo chiuso in un edificio: è il territorio stesso che diventa luogo di conoscenza e di esperienza».

Un progetto destinato a crescere

L'iniziativa rientra nel percorso avviato dalla Pro Loco per promuovere una diversa narrazione turistica e culturale di Torre Annunziata, facendo emergere non soltanto i grandi attrattori già conosciuti, ma anche quel patrimonio diffuso costituito da quartieri, tradizioni, attività, persone e memorie.

La mappa è rivolta quindi sia ai cittadini, invitati a riscoprire luoghi magari frequentati quotidianamente ma poco conosciuti nella loro storia, sia ai visitatori che vogliono esplorare Torre Annunziata in maniera autonoma.

I 45 punti rappresentano, tuttavia, soltanto l'inizio. «Questa mappa vuole essere un punto di partenza – conclude Scognamiglio –. I 45 luoghi inseriti rappresentano una prima grande raccolta, ma l’Ecomuseo è un progetto aperto, destinato a crescere attraverso nuove storie, nuovi luoghi e nuove testimonianze. Vogliamo che Torre Annunziata possa raccontarsi e farsi conoscere attraverso ciò che realmente la rende unica».

La Mappa Turistica dell’Ecomuseo Oplontis è disponibile online e può essere consultata gratuitamente.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

 

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE