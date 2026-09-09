Torre Annunziata da scoprire: 45 luoghi nella nuova mappa digitale dell'Ecomuseo

A cura della Redazione

Quarantacinque luoghi per raccontare Torre Annunziata, la sua storia e un patrimonio che va ben oltre i siti più conosciuti. È la nuova Mappa Turistica dell’Ecomuseo Oplontis, realizzata dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” APS nell’ambito del progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città.

Uno strumento digitale e interattivo che punta a trasformare il territorio in un vero e proprio museo diffuso, mettendo in relazione archeologia, storia, cultura, paesaggio, tradizioni, attività produttive e memoria della comunità.

Dall’archeologia alla tradizione produttiva

Sono 45 i punti di interesse attualmente presenti nella mappa, suddivisi in diverse categorie. Si spazia dai beni archeologici alle chiese, dal patrimonio ambientale e paesaggistico alle testimonianze dell'epoca borbonica, fino alle antiche attività produttive, alle strade e ai quartieri storici. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Spazio anche al patrimonio immateriale, alle memorie e ai personaggi che nel corso del tempo hanno contribuito a costruire l'identità di Torre Annunziata.

Un percorso che comprende anche il rapporto della città con il mare, la tradizione dell’arte bianca, gli antichi opifici e quelle realtà meno note che rappresentano tasselli importanti della storia oplontina.

Una mappa da consultare con smartphone e computer

La piattaforma è stata progettata per essere utilizzata facilmente sia da smartphone sia da computer. È possibile esplorare i singoli punti di interesse, effettuare ricerche, scegliere le categorie, consultare le schede informative e accedere ai contenuti multimediali.

La funzione di navigazione consente inoltre di raggiungere direttamente i luoghi selezionati, permettendo a cittadini e turisti di costruire itinerari personalizzati alla scoperta della città.

«Abbiamo voluto realizzare qualcosa che andasse oltre la semplice cartografia – spiega Luigi Scognamiglio, presidente della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” APS –. La nostra idea è raccontare Torre Annunziata attraverso i suoi luoghi, le sue persone, le sue tradizioni e la sua memoria. Ogni punto della mappa rappresenta un tassello della nostra identità».

Una concezione che è alla base dello stesso Ecomuseo: «Non è un museo chiuso in un edificio: è il territorio stesso che diventa luogo di conoscenza e di esperienza».

Un progetto destinato a crescere

L'iniziativa rientra nel percorso avviato dalla Pro Loco per promuovere una diversa narrazione turistica e culturale di Torre Annunziata, facendo emergere non soltanto i grandi attrattori già conosciuti, ma anche quel patrimonio diffuso costituito da quartieri, tradizioni, attività, persone e memorie.

La mappa è rivolta quindi sia ai cittadini, invitati a riscoprire luoghi magari frequentati quotidianamente ma poco conosciuti nella loro storia, sia ai visitatori che vogliono esplorare Torre Annunziata in maniera autonoma.

I 45 punti rappresentano, tuttavia, soltanto l'inizio. «Questa mappa vuole essere un punto di partenza – conclude Scognamiglio –. I 45 luoghi inseriti rappresentano una prima grande raccolta, ma l’Ecomuseo è un progetto aperto, destinato a crescere attraverso nuove storie, nuovi luoghi e nuove testimonianze. Vogliamo che Torre Annunziata possa raccontarsi e farsi conoscere attraverso ciò che realmente la rende unica».

La Mappa Turistica dell’Ecomuseo Oplontis è disponibile online e può essere consultata gratuitamente.

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