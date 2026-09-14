“Puliamo il Mondo” torna in tutta Italia: iniziative anche nel Parco Nazionale del Vesuvio

Torna anche quest’anno in tutta Italia “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente Onlus nell’ambito di Clean Up The World. L’appuntamento, giunto alla 34esima edizione, è in programma nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e in partnership con CAES - Consorzio Assicurativo Etico Solidale, CONAI, Ecotyre, Erion Care e Human Company.

Cittadini in campo contro l’abbandono dei rifiuti

L’obiettivo di “Puliamo il Mondo” è sensibilizzare i cittadini a un maggiore senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente, coinvolgendoli direttamente nella pulizia di aree pubbliche dai rifiuti abbandonati. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un modo concreto per prendersi cura del proprio territorio e, allo stesso tempo, richiamare l’attenzione sulla necessità di comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente.

Focus sui mozziconi di sigaretta

Quest’anno particolare attenzione sarà dedicata ai mozziconi di sigaretta abbandonati nei parchi pubblici, nell’ambito dell’attività ParkLitter.

Legambiente richiama inoltre l’attenzione sulla mancata piena applicazione in Italia dell’EPR per il tabacco, la responsabilità estesa del produttore prevista dalla direttiva europea SUP. Una questione sulla quale è in corso una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

La misura prevede che i produttori contribuiscano ai costi necessari per la raccolta dei rifiuti derivanti dai prodotti del tabacco, compresi l’acquisto e l’installazione dei cestini, la pulizia, la gestione dei rifiuti e le attività di sensibilizzazione.

La Rai racconta la maratona ambientalista

Come ogni anno anche la Rai seguirà la campagna. Da lunedì 14 a sabato 19 settembre è prevista su Rai3, alle ore 15, una striscia quotidiana dedicata alle iniziative organizzate sul territorio.

Domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12, sempre su Rai3, andrà invece in onda lo speciale Rai Puliamo il Mondo, dedicato alla lunga “maratona ambientalista”.

Un’iniziativa anche nel Parco Nazionale del Vesuvio

La mobilitazione interesserà anche il territorio vesuviano. Tra le iniziative previste figura infatti un’azione di pulizia all’interno dell’area del Parco Nazionale del Vesuvio.

Un appuntamento che assume un significato particolare per un territorio dall’elevato valore naturalistico e paesaggistico, dove la lotta all’abbandono dei rifiuti e la tutela dell’ambiente rappresentano una responsabilità collettiva.