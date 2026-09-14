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Torre del Greco, oltre cento cittadini per salvare la spiaggia di Mancinelli

Torre del Greco, oltre cento cittadini per salvare la spiaggia di Mancinelli

Dopo la chiusura dell'accesso, l'incontro con vicesindaco e assessore: «Servono fondi per messa in sicurezza»

(1 minuto di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

L'estate sta finendo ma i frequentatori della spiaggia di Mancinelli in via Prota, a confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco, già pensano alla prossima.

Dopo la chiusura da parte dell'amministrazione comunale con un muro, per non farli accedere alla spiaggia, in quanto pericolosa per i bagnanti, si sono organizzati e dati appuntamento nello spiazzo di largo Mancinelli.

Lì si sono radunati oltre un centinaio di cittadini per richiedere interventi di recupero della "loro" spiaggia, da diversi decenni un punto di approdo sicuro per l'estate. Hanno incontrato il vicesindaco di Torre del Greco Michele Polese e l'assessore Virginia Palomba. I due amministratori si sono impegnati, anche a nome del sindaco Luigi Mennella, ad interessarsi del caso e a richiedere i necessari finanziamenti alla città metropolitana di Napoli.

Gli interventi dovrebbero riguardare non solo la scala di accesso alla spiaggia, ma anche la riqualificazione e messa in sicurezza, oltre ai lavori al sistema fognario in zona. I presenti hanno ascoltato le promesse e sperato che vengano attuate, anche se tra loro in diversi sono sfiduciati perché il problema viene rimandato di anno in anno. Ecco il motivo per cui, nonostante il divieto di accesso alla spiaggia, fino a metà agosto in molti l'hanno frequentata.

Ma giustamente l'amministrazione di Torre del Greco, per tutelare la sicurezza del bagnanti, ha provveduto addirittura a far costruire un muro per impedire che potesse succedere una disgrazia.

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