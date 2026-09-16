Torre Annunziata, il procuratore Nicola Gratteri incontra gli studenti: «Costruiamo insieme la legalità»

A cura della Redazione

Il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri sarà a Torre Annunziata il prossimo 9 ottobre, ospite dell’Istituto scolastico Guglielmo Marconi, nell’ambito dell’iniziativa annuale “Ancore della legalità”.

L’appuntamento, con inizio alle ore 17, è promosso dal Movimento Nazionale Antimafia delle Agende Rosse – gruppo Giancarlo Siani di Torre Annunziata e avrà come tema “Giustizia e futuro: costruiamo insieme la legalità”.

Il confronto con Nicola Gratteri

La presenza di Gratteri rappresenterà un'importante occasione di confronto sui temi della legalità, della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata, con un'attenzione particolare alle giovani generazioni e al ruolo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

«L’iniziativa – spiega la dirigente scolastica Agata Esposito – nasce dalla volontà di offrire alla comunità scolastica e all’intero territorio un momento di riflessione e confronto sui temi della legalità, della giustizia, della responsabilità civile e del contrasto alla criminalità organizzata, con una particolare attenzione alle giovani generazioni e al ruolo che la scuola è chiamata a svolgere nella costruzione di una cittadinanza libera, responsabile e consapevole».

«La legalità è una responsabilità condivisa»

Sulla stessa linea Salvatore Aulicino Mazzei, coordinatore del Movimento Antimafia delle Agende Rosse per la città di Torre Annunziata, che sottolinea come il contrasto alla criminalità non possa essere demandato esclusivamente alla magistratura e alle forze dell’ordine.

«La legalità non può essere affidata esclusivamente all’azione repressiva dello Stato né alla sola attività educativa della scuola – afferma Aulicino Mazzei –. Richiede una responsabilità condivisa, capace di unire istituzioni, famiglie, associazioni, scuola e società civile nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto delle regole, sulla tutela dei diritti e sul rifiuto di ogni forma di sopraffazione e di condizionamento criminale».

L’appuntamento del 9 ottobre al Marconi punta dunque a coinvolgere non soltanto il mondo scolastico, ma l’intera comunità di Torre Annunziata, mettendo al centro soprattutto i giovani e il loro ruolo.

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