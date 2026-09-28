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Torre Annunziata, salute mentale e inclusione: sport e “cooking therapy” alla Festa di Fine Estate

Torre Annunziata, salute mentale e inclusione: sport e “cooking therapy” alla Festa di Fine Estate

L’iniziativa della UOCSM per valorizzare i percorsi terapeutico-riabilitativi degli utenti. Calcio balilla e “Pesto Day” per favorire autonomia, socializzazione e autostima.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Coniugare percorsi terapeutico-riabilitativi, socializzazione e apertura al territorio. Con questo obiettivo la UOCSM (Unità Operativa Complessa Salute Mentale) di Torre Annunziata ha promosso la tradizionale “Festa di Fine Estate”.

L’iniziativa, svoltasi nella giornata odierna, è stata anche un’occasione per monitorare l’efficacia dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali (PTRI) in corso e celebrare i traguardi raggiunti dagli ospiti della struttura.

Il calcio balilla come strumento di socializzazione

Tra i momenti della giornata, la finale del torneo inclusivo di calcio balilla, che ha coinvolto gli utenti e il personale della SIR “San Giovanni di Dio”.

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Un’attività concepita come vera e propria sport-terapia, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e di coordinazione.

Il “Pesto Day” e il basilico coltivato dagli utenti

Accanto allo sport, spazio anche al “Pesto Day”, laboratorio culinario partito dalla raccolta del basilico coltivato dagli stessi utenti della struttura.

L’attività rientra in un percorso di cooking therapy, finalizzato a stimolare l’autonomia manuale, la cooperazione e l’autostima dei pazienti.

«Abbattere i muri del pregiudizio»

«La transizione stagionale diventa metafora di un percorso terapeutico in continua evoluzione», hanno dichiarato congiuntamente la responsabile della struttura, Giovanna Cocchiarella, e il titolare della funzione organizzativa del comparto, Aniello Paciello.

«Questo evento rappresenta un fondamentale atto di inclusione. Aprire le nostre porte significa abbattere i muri del pregiudizio, dimostrando come la riabilitazione psichiatrica sia un patrimonio di salute pubblica e un valore per l’intera comunità».

Il ringraziamento della UOCSM

La direzione della UOCSM ha rivolto un ringraziamento al direttore generale Giuseppe Russo, al direttore del Dipartimento di Salute Mentale Pasquale Saviano e a Carmela Cannella dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre che a tutti i collaboratori della struttura, per il supporto e la disponibilità nella fornitura dei gadget destinati ai pazienti.

La giornata si è conclusa nel segno della partecipazione e dell’inclusione, grazie al coinvolgimento degli utenti e dell’intera équipe della UOCSM di Torre Annunziata.

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