Fiume Sarno, Sangiuliano porta a Fico un campione d'acqua: «Vent'anni senza risolvere l'emergenza»

A cura della Redazione

Un campione d’acqua prelevato direttamente dal fiume Sarno e consegnato simbolicamente al presidente della Regione Campania Roberto Fico. È l’iniziativa messa in campo dal capo dell’opposizione in Consiglio regionale, Gennaro Sangiuliano, insieme al capogruppo dei conservatori Sebastiano Odierna, in occasione della seduta monotematica dedicata al risanamento del corso d’acqua.

Una seduta richiesta dall’opposizione attraverso la raccolta delle firme previste dallo Statuto regionale e che, dopo il duro confronto politico, si è conclusa con un dato significativo: maggioranza e opposizione hanno votato all’unanimità una risoluzione per accelerare gli interventi sul Sarno.

Il campione d’acqua consegnato a Fico

Prima dell'inizio dei lavori, Sangiuliano e Odierna si sono recati a San Valentino Torio, nell'Agro nocerino-sarnese, dove hanno prelevato l'acqua del fiume, successivamente portata nell'Aula del Consiglio regionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un gesto dal forte significato politico con il quale il capo dell'opposizione ha voluto richiamare l'attenzione sulle condizioni del Sarno e sulle responsabilità delle precedenti amministrazioni regionali.

«La Regione Campania è governata da vent’anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica», ha dichiarato Sangiuliano, aggiungendo che Fico è alla guida della Regione solo da pochi mesi, ma contestando alle precedenti amministrazioni di centrosinistra l'utilizzo delle risorse destinate al risanamento. Si tratta di una valutazione politica del capo dell'opposizione, alla quale la maggioranza regionale ha replicato rivendicando gli interventi e i finanziamenti già avviati negli anni precedenti.

Dopo lo scontro politico arriva il voto unanime

Al di là delle contrapposizioni, il risultato della seduta monotematica è stato però un documento condiviso da tutte le forze presenti in Consiglio regionale.

La risoluzione individua il risanamento del Sarno come una priorità strategica e punta ad accelerare gli interventi già programmati, trasformando finanziamenti e progetti in opere realizzate e risultati verificabili.

Il piano comprende risanamento ambientale, dragaggio, completamento del sistema fognario e depurativo, messa in sicurezza idraulica e realizzazione o potenziamento delle vasche di esondazione e laminazione.

Il quadro degli interventi prevede risorse per circa 407 milioni di euro, suddivise in sette lotti, già oggetto delle procedure di gara.

Fico: «Sarno pulito in quattro-cinque anni»

Nel corso della seduta il presidente Roberto Fico ha indicato anche un obiettivo temporale: riconsegnare ai cittadini un Sarno definitivamente risanato nell'arco di quattro-cinque anni.

Fico ha ricordato che la Regione ha già messo in campo oltre 400 milioni di euro e ha annunciato una linea più severa nei confronti degli scarichi abusivi e delle attività produttive responsabili di sversamenti illegali, arrivando a prospettare la sospensione di autorizzazioni e licenze nei casi previsti dalla legge.

Restano nove scarichi da eliminare

Tra i problemi ancora da risolvere resta quello degli scarichi fognari. Secondo quanto emerso durante il Consiglio regionale, ne rimangono nove da chiudere, concentrati prevalentemente nel territorio di Scafati.

Il voto unanime rappresenta dunque un punto di incontro dopo anni di polemiche sullo stato del fiume. Maggioranza e opposizione restano divise sulle responsabilità politiche del passato, ma hanno condiviso l'obiettivo di accelerare il risanamento del Sarno, accompagnando gli interventi con un monitoraggio costante dei risultati.