A cura della Redazione

Didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado di Castellammare di Stabia almeno fino al 5 gennaio.

Il sindaco Gaetano Cimmino ha deciso, con una ordinanza, di prorogare la chiusura degli istituti in ragione della emergenza coronavirus, seppur in Campania è possibile frequentare in presenza per gli alunni dell'infanzia e prime e seconde elementari. Una scelta avallata anche da altri sindaci del comprensorio vesuviano che avevano già optato per il rinvio della ripresa delle attività in presenza.

In precedenza, Cimmino aveva disposto lo stop alla didattica in presenza fino al 13 dicembre.

"Il numero dei contagi è in calo - ha detto Cimmino - ma è ancora preoccupante. La tutela della salute rappresenta la mia massima priorità".

Sul fronte sanitario, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi di contagio su 183 tamponi processati, per complessivi 2.570 positivi da inizio pandemia. Sono 8 invece i cittadini guariti, per un totale di 1.020. Fermo a 27 il numero dei decessi. Tuttora positive 1.523 persone.