A cura della Redazione

«Oggi è una giornata di speranza per tutta Castellammare di Stabia». Con queste parole il sindaco Luigi Vicinanza ha inaugurato la nuova sede dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini – Plesso C. Salvati, nel quartiere Scanzano, definendola non solo un edificio scolastico moderno ma un vero e proprio presidio di legalità per l’intera comunità.

Il primo cittadino ha ricordato l’impegno assunto nel novembre 2024 con le famiglie del quartiere, all’indomani di episodi che avevano profondamente scosso la comunità scolastica. «Avevamo preso una promessa precisa con le mamme di Scanzano – ha dichiarato – e oggi possiamo dire di aver mantenuto la parola data».

Nel corso della cerimonia, alla presenza di studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori, Vicinanza ha sottolineato il valore strategico dell’investimento: «Investire in una scuola sicura, aperta al quartiere e ricca di opportunità educative significa compiere un’azione concreta contro la camorra. È attraverso l’istruzione, la presenza dello Stato e la qualità degli spazi pubblici che si sottrae terreno all’illegalità».

I lavori per la realizzazione del nuovo plesso sono iniziati il 24 febbraio 2025 e si sono conclusi, per la parte edile, il 22 dicembre 2025. Successivamente, tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, sono stati completati l’allestimento degli arredi e il trasloco, consentendo l’apertura della struttura nei tempi previsti.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 3.558.196,70 euro, di cui oltre 2,36 milioni destinati ai lavori edili e circa 173 mila euro per le forniture di arredi. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro, in parte provenienti da fondi del PNRR.

La nuova scuola ospita i tre ordini di istruzione – Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado – ed è dotata di 19 aule, palestra, laboratori, auditorium, mensa e sala musica. Grande attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità: il plesso è dotato di un sistema di videosorveglianza con intelligenza artificiale, pannelli fotovoltaici, stazioni di ricarica per mezzi elettrici del trasporto scolastico e impianti privi di fiamme libere.

Elemento centrale del progetto è infine il parco esterno di circa 2.300 metri quadrati, concepito come spazio aperto non solo alla scuola ma all’intero quartiere. Un vero parco urbano con aree verdi, orti didattici, panchine, servizi igienici e giostrine, pensato come luogo di socialità, crescita e riscatto per Scanzano e per tutta Castellammare di Stabia.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook