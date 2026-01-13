A cura della Redazione

Divertimento assicurato a Castellammare di Stabia nel weekend che accompagna la città verso la festa patronale di San Catello, in programma lunedì 19 gennaio. Un fine settimana ricco di eventi tra comicità, musica, tradizione e sapori, per coinvolgere cittadini e visitatori in un lungo percorso di avvicinamento all'attesa processione della Statua di San Catello, che attraverserà le stradine del Centro Antico e farà tappa, come da tradizione, anche all’interno del Cantiere Navale Fincantieri.

Si parte sabato 17 gennaio con il consueto appuntamento di Campagna Amica Coldiretti: a partire dalle ore 8.30, la Villa Comunale ospiterà gli stand con prodotti a chilometro zero, che eccezionalmente torneranno anche lunedì 19 gennaio, giorno della festa patronale.

Domenica 18 gennaio sarà una giornata scandita da numerosi appuntamenti. Si comincia alle 8.30 in Villa Comunale con il Mercato della Terra di Slow Food, mentre dal tardo pomeriggio l’attenzione si sposterà nel Centro Antico, protagonista della tanto attesa Notte Bianca (rinviata lo scorso 5 gennaio a causa del maltempo). Dalle ore 18.30 chiese e negozi resteranno aperti, tra artisti di strada, attori e le associazioni Antica Necropoli di Stabia, Stabiesi Post Fata Resurgo e Comitato Borgo Antico di Stabia che animeranno corti, strade e piazze del centro storico stabiese, ci sarà inoltre la partecipazione dell'Archivio Plaitano che esporrà in una delle corti foto e stampe antiche legate al culto di San Catello. Alle 18.30 in Piazza Giovanni XXIII spazio anche a uno spettacolo acrobatico, che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera tra i vicoli storici della città.

La serata proseguirà all’insegna della comicità con lo show gratuito di Simone Schettino, che alle 20.30 si esibirà in Villa Comunale. Un ritorno carico di emozione per l’artista stabiese, che ha voluto dedicare questo spettacolo alla sua città esibendosi gratuitamente.

"E' un vero e proprio atto d’amore verso Castellammare di Stabia - ha dichiarato l'artista -. Sono grato al sindaco Luigi Vicinanza, al presidente del Consiglio comunale Roberto Elefante e a tutta l’amministrazione per l’opportunità e per il grande lavoro svolto, perché non è mai facile organizzare un evento. E' una forma di riconoscenza verso una città che mi ha dato tanto e alla quale voglio restituire. Ogni volta che porto un mio spettacolo teatrale a Castellammare vorrei invitare tutti, ma non è possibile. Per questo ho deciso di portare in piazza uno spettacolo diverso da quello teatrale, interamente dedicato alla mia città, come un regalo per tutti. Spero che i miei concittadini rispondano all’appello e che domenica siano in tanti".

Soddisfazione e gratitudine anche nelle parole del sindaco Luigi Vicinanza: "Ringrazio Simone Schettino per questo gesto di grande generosità e amore verso la nostra città. Il suo spettacolo rappresenta il modo migliore per salutare un cartellone natalizio ricco di iniziative, che come da tradizione si conclude proprio con San Catello. È stato un periodo intenso, fatto di partecipazione, condivisione e voglia di stare insieme. Domenica sarà una giornata simbolica, che unisce divertimento e identità".

Idealmente, con San Catello si chiude il lungo cartellone natalizio, sostenuto da un forte investimento dell’Amministrazione.

"Questo calendario di eventi è il frutto di un grande lavoro di squadra - ha spiegato l'assessore con delega al turismo, Nunzia Acanfora -. Ringrazio gli uffici comunali, le associazioni, gli artisti, le realtà produttive e tutti coloro che hanno collaborato alla seconda edizione de 'La Luce di Stabia'. Tante iniziative diffuse, lo spettacolo dei droni sull'arenile, e poi le luminarie installate direttamente dal Comune e gli alberi di Natale posizionati in tutti i quartieri, per rendere Castellammare accogliente e viva ovunque, non solo nel centro" - .