A cura della Redazione

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha firmato nella serata di oggi un'ordinanza urgente e contingibile per fronteggiare l'incremento dei casi di Epatite A registrati nell’ultimo periodo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud, che a partire da gennaio ha rilevato 52 episodi nel territorio di competenza.

Per tutelare la salute pubblica e annullare il rischio di contagio, l’ordinanza stabilisce il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici e nelle attività di ristorazione; la raccomandazione ai cittadini di evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico e di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Campania per il corretto acquisto e consumo di alimenti.

L'ordinanza dispone inoltre un immediato rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti e della Polizia Municipale sulla vendita e distribuzione dei prodotti ittici, con particolare attenzione alla vendita abusiva. Le misure resteranno in vigore fino a nuova valutazione del quadro epidemiologico da parte dell'ASL Napoli 3 Sud.