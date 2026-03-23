A cura della Redazione

Un passo strategico per la valorizzazione integrata e sostenibile del territorio attraverso una rete di sette Comuni.

Il Comune di Castellammare di Stabia sarà parte attiva nella costituzione del Comitato Promotore finalizzato alla creazione della Destination Management Organization (DMO), che metterà in sinergia l'amministrazione stabiese con altri sei comuni dei Monti Lattari: Gragnano, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Lettere, Pimonte e Casola. L’iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche regionali per l’organizzazione del sistema turistico e mira a costruire una governance condivisa tra enti locali, operatori economici, associazioni e soggetti del terzo settore. L'obiettivo della DMO è coordinare in maniera efficace l’offerta turistica, rafforzare l’identità territoriale e migliorare la competitività dell’area a livello nazionale e internazionale.

La costituzione del Comitato Promotore, che rappresenta la fase iniziale del percorso, darà vita a uno spazio di concertazione e progettazione attraverso cui sarà elaborata la candidatura per il riconoscimento ufficiale della DMO da parte della Regione Campania. L’amministrazione è già al lavoro per coinvolgere progressivamente tutti gli attori interessati a definire il modello organizzativo della futura DMO: nel pomeriggio di oggi si terrà a Gragnano un nuovo incontro con tutti i Comuni coinvolti. La proposta dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2026.

“Castellammare sceglie di puntare in maniera sempre più netta sul turismo. Il mare, finalmente restituito alla collettività dopo oltre mezzo secolo di divieto di balneazione, fa della nostra città un polo di attrazione per un'area che va ben oltre i confini comunali. Da sempre siamo un punto di riferimento e di incontro per i cittadini dei Monti Lattari, e con i sindaci del comprensorio esiste già una collaborazione consolidata in diversi ambiti. È quindi naturale proseguire insieme anche sul fronte turistico, lavorando in maniera sinergica alla costituzione della DMO - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza - L'auspicio è che anche i Comuni della penisola sorrentina superino le tradizionali ritrosie e scelgano di intraprendere un percorso condiviso con il nostro territorio. Castellammare rappresenta infatti la porta d’accesso alla penisola e può contare su due porti turistici di qualità, difficilmente replicabili lungo la costiera, oltre ad avere un’offerta ricettiva in costante crescita. Insieme agli altri centri dei Monti Lattari siamo pronti a costruire un progetto di sviluppo turistico solido e ambizioso".

La nascita della DMO consentirà di mettere a sistema le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche della zona, favorendo l'utilizzo di strategie comuni di promozione, marketing territoriale e innovazione dei servizi turistici. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità, alla destagionalizzazione dei flussi e alla creazione di nuove opportunità economiche per le comunità locali.