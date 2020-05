A cura della Redazione

Un'altra persona guarita e nessun nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco.

Si riduce a uno il numero del soggetto attualmente postivo, ancora ricoverato in ospedale. Sono 71 i guariti, 20 i morti.

“Siamo prossimi – afferma il sindaco Giovanni Palomba – all’azzeramento dei casi positivi in città. Un risultato importante e atteso da tutti, nel corso degli ultimi mesi, che da una parte ci gratifica per l’enorme lavoro messo in campo, in modo sinergico, da tutte le forze attive del territorio, dall’altra, ci lascia ben sperare rispetto alla gestione della pandemia, purtroppo, ancora in atto nell’intero Paese. Tuttavia, ciò non ci autorizza in alcun modo ad essere superficiali rispetto all’adozione delle misure di contenimento e contrasto. Anzi, maggiore dovrà essere lo sforzo di tutti – ciascuno per la sua parte – in riferimento ai prossimi periodi. Ieri, l’Amministrazione comunale ha approvato il documento più importante per le dinamiche dell’Ente, ovvero, il bilancio di previsione pluriennale grazie al quale, soprattutto in questa delicatissima fase, potremo iscrivere nel documento contabile una serie di finanziamenti che ci consentiranno - ha continuato Palomba - di intervenire e soccorrere le fasce più deboli della cittadinanza. Resistiamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.