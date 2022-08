A cura della Redazione

Sarà una tre-giorni ricca di eventi quella che caratterizzerà l'estate a Torre del Greco. Da stasera, lunedì 8 agosto, prende difatti il via la rassegna "Notte delle Stelle" in via Litoranea, che si aprirà con la performance artistica di Ivan Granatino. Martedì 9 agosto, invece, sul palco che sarà allestito nei pressi dell'area giostre, salirà Biagio Izzo. Il 10, notte di San Lorenzo, il concerto di Sal Da Vinci.

L' area di affollamento in prossimità del palco sarà suddivisa in tre settori per una capienza prevista e contenuta entro le 1.775 presenze.

"Nonostante le manifestazioni si svolgeranno in luogo aperto - si legge in na nota del Comune -, è tuttavia consigliato di evitare assembramenti all'esterno dei settori individuati. L'ingresso resta libero e non sono previsti posti assegnati".

Il Comandante della Polizia Locale, Salvatore Visone, ha firmato nel frattempo l'ordinanza che disciplinerà il traffico veicolare e le chiusure delle strade per consentire lo svolgimento degli eventi.

Dalle ore 5 dell'8 agosto e fino alle ore 13 dell'11 agosto, viene istituito il divieto di circolazione in via Litoranea, dall'intersezione con via Mazza a quella con via Mortelle. Sarà consentito il transito veicolare solo ai residenti e alle persone dirette agli stabilimenti balneari e ai bar della zona. Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata nell'area in prossimità del paco, dall'Holiday Inn a via Mortelle.

E ancora, divieto di circolazione veicolare in viale Europa, dall'intersezione con via Mortelle a quella con via Ferdinando II di Borbone. Anche in tal caso, possono transitare solo i residenti i cittadini diretti alle attività economiche.

Nei giorni 8, 9 e 10 agosto, vigeranno il divieto di circolazione e di sosta (per tutti) in via Litoranea e viale Europa (nei tratti di strada illustrati precedentemente) dalle ore 18 alle 24.