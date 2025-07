A cura della Redazione

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la prima edizione di Molini Street a Torre del Greco, manifestazione che ha trasformato per due giorni i molini Meridionali Marzoli in un centro pulsante di sport, performance live e musica. Un progetto nato per valorizzare le energie giovanili e i linguaggi espressivi del territorio, con l’obiettivo di crescere anno dopo anno e consolidarsi come appuntamento fisso nel panorama culturale e sportivo cittadino.

Molini Street nasce con un’idea semplice ma ambiziosa: creare spazi inclusivi dove l’identità urbana, la creatività e la sana competizione sportiva possano incontrarsi, generando valore sociale e culturale.

L’associazione Resurgo, che ha promosso l’iniziativa con il patrocinio del Comune, rivolge un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile questa prima edizione: si ringraziano l’amministrazione comunale, il sindaco Luigi Mennella e la consigliera Valentina Ascione per il costante supporto istituzionale e la disponibilità dimostrata in ogni fase dell’iniziativa. Grazie al Forum dei Giovani di Torre del Greco, al presidente Alfredo Izzo e all’associazione Futura Torre per il sostegno concreto e la collaborazione.

Un riconoscimento particolare ai collettivi Street Fighters e TNS, che hanno condiviso le loro performance live, portando in strada un’espressione artistica autentica e spesso poco valorizzata.

"Grazie a tutti i sostenitori: Banca di Credito Popolare, Cafe Street 45, Lavanderia Pino, Mr Auto, Pippo e Ciccio for Men, Blu Mediterraneo, Studio Ammirati, Asd Sport Lab, CoBar Stecca, per aver creduto nel progetto e contribuito in maniera fondamentale alla sua realizzazione - .

Un ringraziamento speciale a Sabrina Torello, che con la sua energia e professionalità ha reso ogni fase del torneo coinvolgente e dinamica. Grazie ai dj, ai team di B-Side Radio, Unplugged e al roster Resurgo, per aver accompagnato l’intero evento con una colonna sonora capace di unire e ispirare.

Un grazie anche a Lucia e Matteo, che con passione e cura hanno documentato ogni istante, regalando a tutti noi ricordi tangibili di questa prima edizione. Ad Angelo Ascione, per il suo impegno e supporto tecnico durante la fase progettuale ed esecutiva.

Un plauso infine a tutti i cestisti che hanno partecipato al torneo: la loro passione, correttezza e spirito sportivo hanno reso le competizioni non solo spettacolari, ma anche esempio di rispetto e fair play. È stato dimostrato che si può competere con grinta senza mai perdere il rispetto per il gioco e per l’avversario.

Questa edizione è solo l’inizio. Molini Street non è semplicemente un evento, ma un’idea condivisa di città viva, giovane, aperta e capace di credere nel potere dello sport, della cultura e della collaborazione.