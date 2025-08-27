Venerdì 29 agosto – Si parte con La città proibita, nuovo film di Gabriele Mainetti, con Enrico Borello, Liu Yaxi e Marco Giallini. Ambientato alla fine degli anni Settanta, racconta la storia di un’esperta di arti marziali alla ricerca della sorella scomparsa. Una missione che la porterà ad allearsi con un cuoco sommerso dai debiti e a restare invischiata in una violenta faida tra bande criminali cinesi e italiane.