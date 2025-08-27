Cala il sipario sulla rassegna “Cinema sotto le stelle”, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio Cultura. Dopo il successo delle prime serate, l’arena all’aperto degli ex molini meridionali Marzoli si prepara a ospitare il gran finale con tre titoli di grande richiamo.
Il programma del weekend
-
Venerdì 29 agosto – Si parte con La città proibita, nuovo film di Gabriele Mainetti, con Enrico Borello, Liu Yaxi e Marco Giallini. Ambientato alla fine degli anni Settanta, racconta la storia di un’esperta di arti marziali alla ricerca della sorella scomparsa. Una missione che la porterà ad allearsi con un cuoco sommerso dai debiti e a restare invischiata in una violenta faida tra bande criminali cinesi e italiane.
-
Sabato 30 agosto – In via Calastro approda Jurassic World – La Rinascita, diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. La pellicola porta sul grande schermo un nuovo capitolo della saga, incentrato su un progetto segreto di ingegneria genetica condotto in un laboratorio nascosto nella giungla: qui vengono creati dinosauri ibridi e mutanti, destinati a superare i limiti delle specie originarie.
-
Domenica 31 agosto – Gran chiusura con uno dei supereroi più amati di sempre: Superman. La riedizione proposta dai DC Studios (Warner Bros), diretta da James Gunn, ha come protagonista David Corenswet, nei panni di Clark Kent, il giornalista che si trasforma nell’eroe per eccellenza.
Info biglietti e orari
Le proiezioni si terranno tutte presso gli ex molini meridionali Marzoli con inizio alle 20.30.
-
Biglietto d’ingresso: 3,50 euro per la serata di venerdì, 5 euro per sabato e domenica.
-
Ingresso gratuito per le persone con disabilità certificata al 100%.
-
I tagliandi sono acquistabili online oppure presso la biglietteria fisica in via Calastro, aperta dalle 19.00 nei giorni di proiezione.
Con questo ultimo weekend si chiude una rassegna che ha riportato, dopo anni di assenza, il grande cinema estivo all’aperto nella città di Torre del Greco, regalando serate di spettacolo, cultura e socialità sotto le stelle.
