A cura della Redazione

Parte ufficialmente la terza edizione della rassegna musicale “Voci d’Autunno Jazz Festival”, ideata dall’Ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco su indirizzo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Quest’anno la kermesse assume i contorni di un vero e proprio Festival del Jazz, con nove appuntamenti artistici in calendario che, ogni weekend dal 5 al 28 settembre, vedranno esibirsi Maestri e professionisti di fama mondiale del “ritmo nero americano”.

A fare da cornice, l’arena degli antichi Molini Meridionali Marzoli, suggestiva location di archeologia industriale cittadina, che ospiterà concerti di alto pregio artistico capaci di unire le atmosfere del Jazz, del Soul e del Blues.

La rassegna sarà arricchita da eventi collaterali: mostre, estemporanee d’arte, jam session musicali e un’area food & drink per il ristoro del pubblico.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Mennella – del lavoro svolto dal nostro Ufficio Cultura, al quale va il mio plauso per aver costruito un cartellone di alto spessore. Abbiamo immaginato un festival che sapesse unire i gusti di un pubblico adulto e giovanile, riconoscendo il valore educativo del jazz, autentico caposaldo della cultura musicale”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 1° settembre alle ore 11 presso il Cobar di Stecca in via Calastro 10, negli spazi degli ex Molini Marzoli. Oltre ai rappresentanti istituzionali e ai promotori dell’evento, interverranno anche alcuni degli artisti protagonisti delle serate di “Voci d’Autunno Jazz Festival”.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook