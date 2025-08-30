A cura della Redazione

Torre del Greco perde una delle sue figure più amate e rispettate: Carmela Campagna, 57 anni, donna che ha dedicato la vita alla comunità, lasciando un’impronta indelebile soprattutto nel cuore dei più piccoli.

Con il suo sorriso instancabile e la capacità rara di ascoltare e accogliere, Carmela è stata un punto di riferimento per intere generazioni. Capo scout per vocazione, pasticcera per passione e volontaria: tanti i ruoli che ha ricoperto, ma un unico filo conduttore ha segnato la sua esistenza — l’amore per i bambini e la convinzione che il futuro di una città passi sempre attraverso di loro.

“Se ne va un pezzo di storia di Torre del Greco”, è il sentimento unanime che in queste ore unisce chi l’ha conosciuta. Le sue giornate erano fatte di gesti semplici, ma preziosi: una parola di incoraggiamento, una carezza, un consiglio sincero. Sempre presente, sempre attiva, Carmela ha rappresentato quella parte migliore della città che lavora nel silenzio, senza clamore, ma con risultati che restano.

La sua eredità non è fatta solo di ricordi, ma di semi piantati: nei sorrisi dei bambini che ha aiutato a crescere, nelle famiglie che ha sostenuto nei momenti difficili, nella famiglia e negli amici che hanno trovato in lei un esempio di dedizione e umanità.

Oggi Torre del Greco la saluta con gratitudine e con dolore. Ma l’anima di Carmela resterà viva in ogni angolo della città.

Carmela Campagna non è solo un ricordo: è una presenza che continua a insegnare cosa significa amare davvero la propria comunità. (j.p.).

Le eseque si svolgeranno oggi, sabato 30 agosto, alle ore 12,00 presso la Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in via Nazionale.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook