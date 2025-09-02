A cura della Redazione

Lavori di adeguamento stradale in via Agostinella a Torre del Greco: nuovi dispositivi di traffico nella zona interessata dagli interventi e nelle aree limitrofe dal 3 al 6 settembre prossimi.

È il senso dell’ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Gennaro Russo, dopo che è stata ravvisata - come si legge nel provvedimento - “la necessità, per ragioni di viabilità, di provvedere all’adeguamento della circolazione”.

In particolare, con l’ordinanza viene istituito in via Agostinella “dal 3 al 6 settembre, dalle ore 6 alle ore 18, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ed il divieto di circolazione”, mentre nel vicino corso Garibaldi, sempre dal 3 al 6 settembre dalle 6 alle 18, è istituito “il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ed il doppio senso di circolazione”. Saranno consentite “la sosta e la circolazione ai veicoli istituzionali, delle forze dell’ordine, ai veicoli dei residenti aventi autorimessa”.

