A cura della Redazione

Domani, giovedì 4 settembre alle ore 11, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella riceverà a palazzo Baronale una delegazione composta da quindici rappresentanti istituzionali provenienti dalla Lituania.

Si tratta dei sindaci e vicesindaci delle città di Alytus, Druskininkai, distretto di Alytus, Ladzijai e Varena, accompagnati dal console onorario della Repubblica di Lituania a Napoli per la Campania, Vincenzo Russo, promotore della visita nell’ambito di un progetto europeo di scambio internazionale.

La scelta di Torre del Greco come tappa simbolica non è casuale: la città è stata individuata come esempio di accoglienza e sviluppo territoriale, anche grazie al ruolo del sindaco Mennella, coordinatore del settore Turismo dell’area vesuviano-costiera per Anci Campania.

Collaborazioni tra Campania e Baltico

L’incontro istituzionale, che si terrà in sala giunta, sarà incentrato sulle strategie per il rilancio turistico e commerciale dell’area vesuviana, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento della qualità della vita. Tra i temi al centro del confronto anche cultura, sanità, sport, commercio e innovazione amministrativa.

Al termine, gli ospiti lituani parteciperanno a un tour delle eccellenze locali, che prevede una degustazione di pasticceria torrese e la visita al museo del corallo dell’istituto Degni e al nascente Mac – museo dell’arte del corallo, del cammeo e della città, ospitato nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità e prossimo all’inaugurazione.

Mennella: “Un’opportunità di crescita per la città”

“Accogliere una delegazione internazionale nella nostra città – ha dichiarato Mennella – è motivo di orgoglio e responsabilità. Torre del Greco dimostra ancora una volta di essere protagonista attiva nei processi di cooperazione europea, capace di attivare buone pratiche e al tempo stesso di cogliere opportunità di crescita e sviluppo per il proprio territorio”.