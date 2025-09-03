A cura della Redazione

Un nuovo punto di riferimento politico, sociale e culturale apre le sue porte a Torre del Greco. Martedì 9 settembre alle ore 19.00, in via Circumvallazione n. 25, sarà inaugurata la sede del circolo torrese di PER le Persone e la Comunità, movimento nato nel 2020 con l’obiettivo di portare in politica l’esperienza dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore.

La nuova sede non sarà soltanto un ufficio, ma un luogo vivo e inclusivo, aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio. L’intento è quello di affrontare in maniera condivisa i temi centrali della vita comunitaria: lavoro, scuola, ambiente, cultura, sanità, giustizia, legalità e pace.

Una casa per la cittadinanza attiva

“La nostra sede sarà un luogo di incontro, ascolto e confronto per coltivare e far crescere valori e idee buone per una cittadinanza attiva – spiega la coordinatrice cittadina Titti Amore – in ambiti che riteniamo fondamentali per la vita delle persone, della comunità e dell'impegno politico: famiglia, scuola, lavoro, sanità, cultura, ambiente, pace, giustizia e legalità”.

A Torre del Greco, PER è rappresentato anche dalla consigliera comunale Pina Di Donna e dall’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Mariateresa Sorrentino.

L’inaugurazione

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte il segretario del movimento Giuseppe Irace e il presidente Nicola Campanile, insieme al coordinatore cittadino Salvatore Mennella, che sottolinea: “Questa sede vuole essere una casa per Torre del Greco, un luogo di ascolto e di costruzione condivisa. Vi aspettiamo per inaugurarla insieme”.

Con questa apertura, PER rafforza la sua presenza nell’area vesuviana, confermandosi come realtà politica attenta ai bisogni concreti dei cittadini e orientata alla partecipazione dal basso.

