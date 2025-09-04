A cura della Redazione

Parte ufficialmente venerdì 5 settembre Voci d’autunno Jazz Festival, la rassegna musicale che animerà le aree esterne degli ex molini meridionali Marzoli di via Calastro fino al 28 settembre, con nove spettacoli gratuiti (inizio ore 21, ingresso libero fino ad esaurimento posti).

L’apertura è affidata a Sax Gordon & Luca Giordano Band: il sassofonista di Detroit, considerato una delle voci più autorevoli del blues e rhythm & blues contemporaneo, ha collaborato con leggende come Solomon Burke, Luther “Guitar Junior” Johnson, Little Milton e Johnny Copeland, suonando anche come opening act per B.B. King, Rolling Stones e Neville Brothers. Al suo fianco il chitarrista, cantante e compositore Luca Giordano, talento della scena blues europea, che dal 2006 condivide con Gordon palchi e tournée internazionali.

Sabato 6 settembre toccherà invece al quartetto Daniele di Bonaventura “Band Union” – con Marcello Peghin (chitarra 10 corde), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e Alfredo Laviano (percussioni). Una formazione capace di fondere jazz, tango, etno e improvvisazione in un linguaggio musicale originale ed emozionante, lontano da manierismi e sperimentalismi.

Daniele di Bonaventura, pianista e bandoneonista con solida formazione classica, ha pubblicato oltre 90 album e collaborato con alcuni dei più grandi protagonisti del jazz internazionale. La sua carriera lo ha portato a calcare palcoscenici prestigiosi come la Town Hall di New York e la Salle Pleyel di Parigi, distinguendosi per versatilità e apertura verso mondi sonori che spaziano dalla musica colta alla world music.

Il festival proseguirà per tutto il mese di settembre con altri appuntamenti dedicati al jazz e alle contaminazioni musicali.