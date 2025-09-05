A cura della Redazione

Ieri mattina, alla presenza di autorità e candidati, si è tenuto il sorteggio pubblico finalizzato all’assunzione di 20 operatori ecologici e 5 autisti nel Comune di Torre del Greco.

L’estrazione è stata effettuata presso l’area del complesso “Molini Marzoli” utilizzando un’urna trasparente da cui sono stati estratti tutti i bussolotti contenenti i nomi di tutti i candidati ammessi.

E’ stata stilata così la graduatoria dei 253 candidati per il profilo di operatore ecologico (livello J) e dei 19 candidati per il profilo di autista (livello 3B), entrambi con contratto di 6 mesi prorogabili.

Il tutto è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Velia Ambiente. Le graduatorie sono state pubblicate sul sito aziendale e sono consultabili ai seguenti link: CLICCA QUI e CLICCA QUI