Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti residenti in Campania che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.
L’iniziativa, firmata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda, prevede contributi variabili in base alla classe frequentata: dai 280 euro per la prima media ai 210 euro per l’ultimo anno delle superiori.
Potranno presentare domanda le famiglie con ISEE 2025 rientrante in due fasce:
- 0 – 10.633 euro (priorità di accesso)
- 10.633,01 – 13.300 euro (eventuale copertura con fondi residui).
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online sul portale CLICCA QUI, inserendo il codice fiscale dello studente e allegando l’attestazione ISEE. Non saranno ammesse istanze incomplete, prive di documentazione o con ISEE superiore ai limiti previsti.
Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune CLICCA QUI.
Le richieste potranno essere inoltrate dal 9 al 22 settembre 2025, entro le ore 23:59.
