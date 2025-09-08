A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie degli ammessi al soggiorno climatico per anziani autosufficienti e persone con disabilità, iniziativa promossa dal Comune guidato dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino.

Quest’anno si è registrato un vero e proprio boom di domande da parte degli over 65: a fronte di 160 posti disponibili, sono arrivate 380 richieste, comprese quelle presentate da coppie di coniugi.

Situazione diversa per il soggiorno destinato ai soggetti con disabilità, per il quale sono state presentate 92 domande, ben al di sotto della soglia prevista. Questo ha consentito al settore competente di utilizzare la disponibilità economica residua per ammettere altri 68 anziani, portando così a un ampliamento del numero complessivo dei partecipanti.

Le destinazioni

Primo soggiorno (anziani autosufficienti) Hotel Parco dei Principi di Scalea (Cosenza) Date: 16 – 21 settembre 2024 Trattamento: pensione completa per cinque notti e sei giorni , in camera doppia o tripla.

Secondo soggiorno (disabili e ripescati) Hotel Santa Caterina Village di Scalea Date: 21 – 26 settembre 2024 Destinatari: 46 persone con disabilità e i rispettivi accompagnatori, più i 68 anziani ammessi in seconda battuta. Stesso trattamento del primo gruppo.



Finalità

Come specificato nei bandi, l’iniziativa punta a offrire ai partecipanti momenti di svago, riposo e socializzazione, contrastando l’isolamento e favorendo il benessere psicofisico

Le graduatorie complete sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco www.comune.torredelgreco.na.it