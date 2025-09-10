A cura della Redazione

Allerta meteo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e non, dei parchi, giardini comunali e del locale cimitero con effetto immediato “a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alle ore 14:00 di domani 11 settembre 2025, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico”.

L 'ordinanza, inoltre, invita la popolazione ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.