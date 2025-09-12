A cura della Redazione

È tutto pronto per l’avvio del trasporto scolastico a Torre del Greco, che quest’anno parte con numeri da record: saranno 725 gli alunni trasportati attraverso 23 linee attive – di cui 17 dedicate alle scuole dell’infanzia e primarie e 6 alle secondarie di primo grado.

Il servizio sarà attivato da lunedì 29 settembre, con un incremento anche in termini di chilometri percorsi: 445 al giorno, ben 7 in più rispetto all’anno scolastico 2023/2024.

Un traguardo importante per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, reso possibile dal lavoro congiunto dell’assessorato alla pubblica istruzione – retto da Mariateresa Sorrentino – e dagli uffici comunali coordinati dal dirigente Gaetano Camarda, in collaborazione con la ditta Angelino Spa, affidataria del servizio.

Iscrizioni anticipate e risposta positiva dalle famiglie

Decisiva si è rivelata, ancora una volta, la scelta strategica di aprire le iscrizioni già nel mese di luglio. Se nel 2024 l’interesse fu inizialmente contenuto (circa 400 domande entro i termini), quest’anno i numeri sono cresciuti in modo esponenziale: 846 le richieste ricevute entro la scadenza del 25 luglio, delle quali 725 sono state accolte, in base ai criteri di priorità e alla capienza dei mezzi disponibili.

Tutti gli utenti ammessi sono stati avvisati via email e dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 23 settembre, effettuando il pagamento della quota di compartecipazione relativa al primo quadrimestre tramite il portale PagoPA.

L’assessore Sorrentino: “Un lavoro straordinario nonostante le difficoltà”

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio del servizio – ha dichiarato l’assessore Mariateresa Sorrentino – che anche stavolta parte entro il mese di settembre e con una platea di alunni ancora più ampia rispetto allo scorso anno. Mi piace sottolineare il grande lavoro svolto dall’Ufficio pubblica istruzione, quest’anno quasi completamente rinnovato nella sua composizione: nonostante le emergenze da fronteggiare, ha dimostrato professionalità e passione. I bambini e le famiglie restano una priorità per questa amministrazione”.

Il servizio in sintesi:

Data di avvio: lunedì 29 settembre 2025

lunedì 29 settembre 2025 Studenti ammessi: 725

725 Linee attive: 23 totali, 17 per infanzia e primaria e 6 per le scuole secondarie

23 totali, 17 per infanzia e primaria e 6 per le scuole secondarie Percorrenza giornaliera: 445 km

445 km Scadenza pagamento quota: entro il 23 settembre tramite PagoPA

Il trasporto scolastico si conferma così un servizio sempre più efficiente, accessibile e puntuale, a beneficio delle famiglie torresi e in linea con gli impegni assunti dall’amministrazione comunale.

