A cura della Redazione

Si inaugura con un appuntamento dedicato all’alimentazione consapevole il ciclo di incontri gratuiti promosso dalla nuova sede cittadina del circolo politico PER le Persone e la Comunità, in via Circonvallazione 25 a Torre del Greco.

Giovedì 25 settembre, alle ore 18.30, si terrà l’incontro “A tavola senza inganni”, guidato dal nutrizionista Vincenzo Andrea Borriello, che offrirà ai partecipanti consigli pratici e scientifici per migliorare le proprie abitudini alimentari, smascherando al contempo fake news e credenze popolari legate al cibo.

“Vogliamo trasformare la sede in un luogo vivo di confronto e crescita – spiegano i coordinatori Titti Amore e Salvatore Mennella – per costruire insieme una comunità di cittadini più consapevoli e responsabili”.

Con questo evento prende ufficialmente il via l’attività della nuova sede, pensata come spazio di partecipazione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza.

