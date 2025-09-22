A cura della Redazione

Dopo la palestra coperta, un altro spazio riqualificato per lo sport e la socialità degli studenti.

Una giornata di festa per la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi. Questa mattina, lunedì 22 settembre, il sindaco Luigi Mennella ha inaugurato il nuovo campetto polifunzionale all’aperto, realizzato grazie ai fondi comunali destinati alla pubblica istruzione.

L’intervento segue quello dello scorso anno, che aveva portato al restyling della palestra coperta adiacente. “È bello lasciare agli studenti spazi che possano vivere come luoghi di sport e condivisione”, ha dichiarato il primo cittadino.

Alla cerimonia, insieme alla dirigente scolastica Olimpia Tedeschi, erano presenti l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, il vicesindaco Michele Polese e gli ex funzionari comunali che hanno seguito il progetto.

L’assessore Sorrentino ha sottolineato: “Questo è un momento che ripaga il lavoro svolto a favore delle scuole cittadine, frutto dell’impegno corale dell’amministrazione e degli uffici”.

La dirigente Tedeschi ha annunciato inoltre che i lavori per la riqualificazione del campo di basket del plesso Giovanni Paolo II di via Curtoli sono in fase avanzata e saranno presto completati.