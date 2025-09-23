A cura della Redazione

Un dibattito aperto sul potere e i rischi del linguaggio. È quello promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18,30 a Palazzo Baronale, con un nuovo appuntamento dell’Agorà.

La serata, dal titolo provocatorio “La parola può essere arma?”, nasce dalla consapevolezza che viviamo in un’epoca segnata da polarizzazione e conflitti verbali, tra social network, piazze e persino aule istituzionali. L’obiettivo è recuperare il valore autentico della parola come strumento di confronto, crescita e condivisione.

Il format resta quello collaudato: un dibattito libero, senza barriere, in cui ciascun partecipante potrà intervenire portando idee, dubbi e provocazioni, sotto la guida di un moderatore. «Abbiamo scelto questo tema perché l’omicidio di Charlie Kirk, che ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale, ci obbliga a riflettere su quanto il confine tra parola e violenza sia sottile e pericoloso», spiegano i moderatori Claudio Ruotolo e Rosa Montuori.

«L’Agorà è l’occasione per dimostrare che un dibattito acceso può restare civile, senza degenerare in scontro», sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum, guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo. «Nessuna idea o posizione politica può giustificare la violenza: il nostro compito è costruire spazi di confronto reale per una generazione che vuole essere protagonista del proprio futuro».