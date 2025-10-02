A cura della Redazione

Sarà il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a tagliare insieme al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, il nastro al primo museo virtuale del corallo del mondo. Conclusi i lavori di riqualificazione all’interno dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, è pronto ad essere infatti svelato il nuovo Mac³, interamente realizzato con fondi Pics (programmi integrati città sostenibile).

L’inaugurazione è in programma lunedì 13 ottobre alle ore 10.30: a seguire è in programma un momento di confronto con i presenti, prima della visita ufficiale dei locali interessati dalle opere, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali ed extracittadine.

Sarà un momento importante non soltanto per presentare l’intera struttura, destinata a mettere in risalto una delle principali prerogative di Torre del Greco, la lavorazione dell’oro rosso e del cammeo. Ma anche tutta quella che è l’artigianalità che passa attraverso attraverso queste unicità, capaci nel corso della storia di rendere la città famosa in tutto il mondo. Non a caso, la dicitura Mac³, oltre a richiamare la velocità del suono (Mac1, che sta a significare il tentativo di andare tre volte più veloci nel programma di valorizzazione delle potenzialità torresi), mette in risalto tre “c”: corallo, cammeo e città.

L’occasione sarà infatti propizia anche per fare il punto sugli altri interventi legati ai finanziamenti regionali e comunitari che hanno riguardato Torre del Greco, a cominciare da quelli relativi al polo dei saperi, le cui opere sono in corso di realizzazione presso l’ex mercato ortofrutticolo di via Purgatorio. Non a caso, le due realtà - museo virtuale Mac³ e polo dei saperi - avranno una caratteristica comune: quella cioè di porre al centro le peculiarità relative alla lavorazione del corallo e del cammeo, partendo dalla sua storia e passando per l’impegno dei professionisti del settore, che non possono non tenere conto dell’importante lavoro svolto quotidianamente in tal senso dal liceo artistico Degni e da tutte quelle realtà che hanno reso unica Torre del Greco a livello internazionale.