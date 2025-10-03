A cura della Redazione

Si aprono lunedì 6 ottobre e resteranno attive fino a giovedì 16 ottobre le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno in corso. A comunicarlo è il settore Pubblica Istruzione del Comune, attraverso un avviso firmato dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda, pubblicato sul sito istituzionale.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Portale Genitori. Per chi è già registrato negli anni precedenti, è sufficiente accedere alla propria area personale tramite il link https://www1.itcloudweb.com/torredelgrecoportalegen e confermare i dati già presenti, aggiornandoli o integrandoli se necessario.

Per i nuovi utenti, la registrazione deve avvenire esclusivamente tramite SPID o CIE del genitore o tutore che presenta l’istanza. Una volta effettuato l’accesso, è obbligatorio compilare tutti i campi previsti dal modulo online.

L’avviso precisa che il termine del 16 ottobre è perentorio: oltre tale data non sarà possibile iscriversi al servizio mensa per l’anno scolastico 2025/2026, salvo nuovi aggiornamenti.

All’interno del documento sono riportate anche le indicazioni per la richiesta di diete speciali; le modalità per accedere alle agevolazioni tariffarie, previste per le famiglie con ISEE inferiore a 10.633 euro; i sistemi di pagamento e le procedure di prenotazione dei pasti.

La refezione sarà garantita anche quest’anno dalla ditta Sagifi e, salvo imprevisti, prenderà il via mercoledì 22 ottobre.

Soddisfatta l’assessore Mariateresa Sorrentino, che ha sottolineato l'impegno dell’amministrazione: «Anche quest'anno prosegue il lavoro per attivare in modo puntuale ed efficiente i servizi scolastici. Nonostante le emergenze affrontate negli ultimi mesi, l’ufficio pubblica istruzione ha profuso ogni possibile sforzo per garantire il servizio di refezione già nel mese di ottobre, così come promesso negli anni passati. Un ringraziamento particolare va al dirigente Gaetano Camarda e a tutto l’ufficio per l’instancabile e appassionato lavoro».

