A cura della Redazione

Grande successo per la Festa del mare a Torre del Greco, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l’assessore alle politiche del mare Salvatore Piro e la consigliera comunale Carmela Pomposo.

Due giornate intense, tra arte, cultura e spettacolo, hanno raccontato l’anima marinara di Torre del Greco, intrecciando tradizioni storiche e creatività contemporanea. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando il molo di ponente e gli spazi degli ex molini meridionali Marzoli, trasformati per l’occasione in un vero centro culturale a cielo aperto.

Applausi e partecipazione hanno accompagnato performance teatrali, concerti ed esibizioni artistiche organizzate sotto la direzione di Luigi Ferrone per Crown Production, con il coinvolgimento delle scuole cittadine, tra cui gli istituti Cristoforo Colombo e Francesco Degni.

Molto apprezzata anche l’area food, che ha soddisfatto ogni gusto: dal cuoppo di pesce alla pizza fritta preparata sull’Ape, fino ai panini gourmet con mortadella e stracciata. Forte interesse per gli otto stand artigianali e hobbistici, che hanno messo in mostra prodotti fatti a mano e creazioni originali, valorizzando le eccellenze del territorio.

Soddisfazione da parte degli organizzatori e dell’amministrazione comunale per un evento che ha saputo unire comunità, tradizione e innovazione. “La Festa del mare – le parole del sindaco Luigi Mennella – si conferma un appuntamento importante per Torre del Greco, capace di esaltare il mare non solo come simbolo d’identità, ma anche come risorsa chiave per la crescita culturale ed economica della città”.

