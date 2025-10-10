A cura della Redazione

Venti cittadini multati per abbandono irregolare di rifiuti: è il bilancio dell’ultima ondata di controlli portata avanti dalla sezione videosorveglianza-annonaria della Polizia Municipale, guidata dal dirigente Gennaro Russo, su impulso dell’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella.

Grazie agli “occhi elettronici” — sia le foto-trappole mobili posizionate nei punti più sensibili, sia le videocamere fisse del sistema comunale — gli agenti sono riusciti a individuare i trasgressori, beccati mentre depositavano sacchi e materiali vari fuori dagli orari stabiliti o in spazi non autorizzati.

Non solo cittadini comuni, ma anche esercenti sono finiti nel mirino. In particolare, un commerciante del centro è stato sorpreso ad abbandonare all’esterno del proprio negozio alcune pedane in legno, trattate come rifiuti. Peggio ancora è andata a un altro titolare di attività della periferia, filmato mentre lasciava un enorme saccone di scarti di giardinaggio all’esterno della mini-isola ecologica del parcheggio Palatucci, senza utilizzare il macchinario con la tessera sanitaria, come previsto dal regolamento.

Altri verbali sono scattati grazie alle foto-trappole piazzate in aree periferiche come via Montagnelle e via Torretta Fiorillo, zone particolarmente colpite dal fenomeno degli abbandoni. Le telecamere hanno immortalato veicoli e targhe dei responsabili, permettendo agli agenti di risalire alla loro identità.

Dal comando della Polizia Municipale fanno sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scoraggiare i conferimenti illeciti e garantire il rispetto delle regole legate al nuovo piano di raccolta rifiuti.

(Foto di repertorio)

