Il Circolo Nautico di Torre del Greco festeggia un titolo europeo di vela: merito del proprio portacolori Gianluca Perasole che ieri, domenica 12 ottobre, ha trionfato a Trieste al campionato continentale della classe Este J24 con l’equipaggio misto composto anche da tesserati dello Yacht Club Costa Smeralda (Antonio Sodo Migliori, Andrea Barchiesi e Giulio Pierpaoli gli altri componenti).

Kaster 24, questo il nome dell’imbarcazione, ha letteralmente surclassato la concorrenza, aggiudicandosi quattro delle sei regate svoltesi durante la rassegna, giungendo seconda e terza nelle restanti prove.

Secondo posto per Milù 4 di Andrea Pietrolucci (Circolo Velico Fiumicino), terzo per Ridecosì di Alessandro Maria Rinaldi (Circolo Canottieri Aniene). Soddisfazione all’interno del sodalizio torrese dalle parole del presidente Gianluigi Ascione: “Siamo felici ed onorati del risultato ottenuto dal nostro Gianluca Perasole, che tante soddisfazioni ci ha saputo regalare in questi anni, tanto da meritarsi anche il riconoscimento del Circolo Nautico la scorsa estate in occasione della festa per i sessant’anni di attività. Un’altra occasione importante che ripaga dei numerosi sforzi compiuti ogni giorno in questa e in altre discipline sportive che portiamo avanti con passione e professionalità”.

La vittoria al campionato europeo Este J24 di Perasole appare essere il giusto viatico ad un altro appuntamento di prestigio per le imbarcazioni del circolo di Torre del Greco, che per tutta la settimana sarà impegnato con due suoi scafi (Portosalvo, fresco di varo al porto, e Papaciotto) al campionato del mondo della classe J22 che si svolgerà a Napoli e che potrebbe regalare altre importanti soddisfazioni al club con sede sul molo di levante del porto corallino.