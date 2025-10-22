A cura della Redazione

l sindaco Luigi Mennella ha effettuato un sopralluogo presso l’ex biblioteca comunale situata all’interno di Villa Ciaravolo, la struttura multipiano che sorge sulle scale del principale parco urbano della città. Con lui, tra gli altri, il dirigente del settore Patrimonio, Gaetano Camarda, responsabile della gestione dei locali.

La visita è avvenuta all’indomani della consegna ufficiale delle chiavi da parte della Regione Campania ai rappresentanti degli uffici comunali, a seguito dell’accordo tra i due enti che assegna al Comune di Torre del Greco l’utilizzo dei locali per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo analogo.

L’iniziativa rientra nella strategia di valorizzazione degli spazi pubblici promossa dall’amministrazione comunale. Come evidenziato nella delibera di giunta che ha preceduto l’intesa, l’obiettivo è quello di trasformare l’ex biblioteca in un luogo di ritrovo e aggregazione, pensato in particolare per giovani e anziani, abituali frequentatori della villa e alla costante ricerca di spazi di incontro e partecipazione.

“Gli ambienti sono ampi e ricchi di potenzialità – ha dichiarato il sindaco Mennella – e intendiamo restituirli alla città come punto di riferimento per le tante associazioni culturali e sociali che operano sul territorio. La posizione dell’immobile, nel cuore della villa comunale, consente di immaginare attività fruibili da tutti, non solo da giovani e anziani ma dall’intera cittadinanza”.

Il progetto, che sarà definito nelle prossime settimane, punta così a riaccendere la vita sociale e culturale di un edificio oggi inutilizzato, restituendo funzionalità e centralità a uno degli angoli più suggestivi di Torre del Greco.