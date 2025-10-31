A cura della Redazione

Sistema di pagamento PagoPA, servizio notifiche digitali Send e servizio online di richiesta di accesso agli atti: sono i tre servizi digitali destinati a semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione che, nell’ambito del processo di innovazione e digitalizzazione delle proprie attività, il Comune di Torre del Greco attiverà a partire dal primo novembre.

A specificarlo, attraverso una comunicazione pubblica a doppia firma, sono il sindaco Luigi Mennella e il dirigente del settore servizi tecnologici Egidio Ciani. Nel manifesto redatto dall’ente vengono spiegate le prerogative di ogni singolo servizio: per il sistema di pagamento PagoPA, “in conformità alle disposizioni normative vigenti, a partire dal primo novembre 2025 tutti i pagamenti dovuti al Comune di Torre del Greco (esempio multe, tributi, diritti di segreteria, tariffe per servizi a domanda individuale, ecc.) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “PagoPA”, il sistema unico per i pagamenti verso la pubblica amministrazione che garantisce maggiore sicurezza, tracciabilità e trasparenza”. Queste le modalità di pagamento: online, attraverso il sito istituzionale del Comune, l’home banking della propria banca (ricercando il logo pagoPA) o app di pagamento; presso gli esercizi convenzionati, sportelli bancari, Atm abilitati, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie e altri operatori riconoscibili dal logo pagoPA. Per ulteriori informazioni e per accedere direttamente ai servizi di pagamento basta consultare l’apposita sezione presente sul sito dell’ente.

Il Comune, inoltre, “aderisce al servizio notifiche digitali (Send) per la notifica dei verbali codice della strada, la piattaforma nazionale realizzata da PagoPA Spa per la gestione digitale delle notifiche a valore legale”.

Tramite Sens, cittadini e imprese potranno ricevere in formato digitale atti, comunicazioni e notifiche ufficiali emessi dal Comune, in modo sicuro, tracciabile e con pieno valore legale. Il servizio consente di ricevere le notifiche digitali tramite l’app Io sul cellulare, pec registrandosi sulla piattaforma Inad (indice nazionale dei domicili digitali); consultare in ogni momento le comunicazioni notificate nella propria area riservata sul portale CLICCA QUI accedendo con Spid o carta d’identità elettronica; ridurre tempi e costi delle notifiche cartacee; accedere facilmente agli atti notificati dagli enti pubblici aderenti. “Si invitano i cittadini che non dispongono ancora di una pec e di un’identità digitale – è la raccomandazione che arriva dall’ente – ad attivarla al più presto per poter utilizzare il servizio”.

Infine, dal primo novembre sarà operativo anche il servizio online di richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e del Dpr 184/2006, disponibile sul sito istituzionale nella sezione Servizi. Le modalità di accesso sono le seguenti: tramite Spid o carta d’identità elettronica; compilazione del modulo online e ricezione del numero di protocollo dell’istanza; selezione dell’ufficio che detiene i documenti richiesti; pagamento degli eventuali importi dovuti esclusivamente tramite PagoPA prima del rilascio della documentazione. Il link diretto al servizio è CLICCA QUI

“L’amministrazione comunale – concludono sindaco e dirigente – invita tutti i cittadini ad adeguarsi a queste nuove modalità digitali a decorrere dal primo novembre 2025, al fine di garantire una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei servizi pubblici. Con l’attivazione dei servizi PagoPA, Send e accesso agli atti online, il Comune di Torre del Greco conferma il proprio impegno a favore di una pubblica amministrazione moderna, innovativa e vicina ai cittadini”.

