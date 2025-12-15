A cura della Redazione

Il Natale a Torre del Greco si arricchisce di nuove iniziative dedicate ai più piccoli. Accanto agli eventi già annunciati nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, insieme all’ufficio Cultura diretto da Gaetano Camarda, ha programmato altre due manifestazioni pensate per rendere ancora più magiche le festività natalizie per bambini e famiglie.

Le iniziative si svolgeranno in due dei principali “polmoni verdi” della città: la villa comunale Ciaravolo e il parco di Villa Macrina, che ospiteranno spettacoli, favole e momenti di animazione a ingresso gratuito.

Alla villa comunale Ciaravolo, lungo corso Vittorio Emanuele, prende vita “La magia del Natale”, con appuntamenti pomeridiani dalle 16 alle 20 e un’appendice mattutina dalle 10 alle 13 nei fine settimana. Il calendario si apre da domenica 21 a martedì 23 dicembre con Le favole di Natale. Dal 27 al 30 dicembre spazio invece a Le favole delle principesse, mentre dal 3 al 5 gennaio sarà la volta de Le favole della Befana.

Ingresso gratuito anche a Villa Macrina, in via Nazionale, dove è in programma “Il Natale dei bambini”, con attività mattutine dalle 10 alle 13. Si parte sabato 20 e domenica 21 dicembre con Christmas Circus, uno spettacolo che fonde la magia del circo con la poesia del teatro. Martedì 23 dicembre appuntamento con Il gran giorno di Babbo Natale, tra elfi, soldatini e animazione per i più piccoli. A chiudere, sabato 27 e domenica 28 dicembre, Eroi in festa, con balli di gruppo, bolle giganti e un musical dedicato a supereroi e personaggi delle favole.

Le nuove iniziative si aggiungono a un cartellone natalizio già ricco: è già partita la rassegna “Itinerari religiosi natalizi”, mentre in piazza Santa Croce sono attesi i concerti del 27 dicembre (That’s Napoli in Christmas Show), del 28 dicembre con Serena Autieri e del 30 dicembre con Nostalgia 90. Dal prossimo fine settimana prenderà il via anche l’animazione di “Strade in festa”.

Infine, restano confermati gli appuntamenti con il presepe vivente della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in programma dalle 18.30 alle 22 nei giorni 27 e 28 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio. Un Natale all’insegna della condivisione, della cultura e della fantasia, pensato soprattutto per regalare sorrisi ai più piccoli.